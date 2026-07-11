Jandroković: Škola u Cavtatu odgovor je kritičarima članstva Hrvatske u EU

Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković izjavio je u subotu nakon obilaska gradilišta nove škole u Cavtatu da je projekt vrijedan 23 milijuna eura, od čega se 18 milijuna sufinancira sredstvima EU, što je odgovor kritičarima hrvatskog članstva u Uniji. Jandroković je istaknuo da će njena izgradnja osigurati jednosmjensku nastavu, ali i olakšati život djeci i roditeljima. „Škola zaista izgleda impresivno. Kažu mi da je kapacitet 560 učenika, pa i više, ako bude trebalo. Dobre su vijesti i po pitanju demografije u općini Konavle. Iz godine u godinu sve je veći broj stanovnika, sve veći broj mladih“, rekao je Jandroković.

Predsjednik Sabora je dodao kako se u Dubrovačko-neretvanskoj županiji razvijaju projekti vrijedni u stotinama pa i milijardama eura. „Velika su ulaganja u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, ali i u cijeloj Hrvatskoj. Članstvo u EU i izdašna sredstva iz europskih fondova te jačanje gospodarstva omogućili su da možemo realizirati tako velike projekte. To je nevjerojatna transformacija koje možda ponekad nismo ni svjesni. Ali ima još jako puno posla“, poručio je Jandroković. Podsjetio je da su Konavle u Domovinskom ratu bile uništene i razrušene pod udarom velikosrpskog agresora, ali su ti izazovi uspješno prevladani te danas najjužnija hrvatska općina bilježi ubrzani razvoj.

Načelnik Općine Konavle Božo Lasić istaknuo je značaj sinergije države, Dubrovačko-neretvanske županije i Općine na ostvarenju projekta nove škole. „Bez te sinergije ne bi bilo škole. Projekt je skoro gotov. Trebao bi biti završen tijekom kolovoza, a potom slijedi tehnički prijem. Ne želim se zalijetati s rokovima, ali nadam se da će đaci ući u školu u drugom polugodištu“, rekao je Lasić.

Dubrovačko-neretvanski župan Blaž Pezo istaknuo je da se projekt nove škole u Cavtatu dugo pripremao i čekao. „Izgradnja škole u Cavtatu bit će kruna svih potreba obrazovanja u Konavlima. Uz školu je izgrađena i polivalentna sportska dvorana, koju neće koristiti samo škola, već i općina, rekreativci i profesionalci“, izjavio je Pezo.

Dodao je da se slični projekti ostvaruju diljem županije. „Nekoliko se škola gradi u dolini Neretve. Imamo i osnovnu školu u Veloj Luci, a rješavamo pitanje srednje poljoprivredne škole u Opuzenu i glazbene škole u Metkoviću. Nastojimo u najvećoj mogućoj mjeri koristiti europska sredstva koja su nam na raspolaganju“, naveo je Pezo.

Predsjednik Hrvatskoga sabora Gordan Jandroković potom je u Cavtatu sudjelovao na kolegiju dubrovačko-neretvanskog župana Blaža Peza te gradonačelnika i načelnika u Dubrovačko-neretvanskoj županiji.