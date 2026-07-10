VIDEO Britanci u Novalji devastirali apartman do neprepoznatljivosti: Teško je i opisati kakav su nered napravili

Na društvenim mrežama proširila se snimka apartmana u Novalji koji je, nakon što su u njemu noćili strani turisti, izgledao kao da je kroz njega prošla bomba. Unutra i u dvorištu pravi kaos – razbacane boce, limenke, plastične čaše, vrećice, ostaci hrane, ručnici, cipele... Dio namještaja završio je čak i u bazenu.

Video je na Instagramu objavio Željko Škiljan, koji je za Jutarnji list rekao da se ne radi o njegovu apartmanu, već o objektu njegova susjeda u Novalji. Britanski turisti u njemu su boravili pet dana tijekom ovogodišnjeg Hideout Festivala na Zrću, jednog od najpoznatijih festivala elektroničke glazbe koji se održava na plaži Zrće.

Novalja ljeti ionako privlači more domaćih i stranih turista, a ovakvi događaji očito nisu rijetkost. "Nažalost, u Novalji je to normalno", kratko je prokomentirao Škiljan. Nije, međutim, otkrio kolika je šteta u ovom konkretnom slučaju niti je li protiv gostiju pokrenut neki postupak.

Video nereda u vrlo kratkom roku postao je viralan. Prikupio je više od 2100 komentara te je 500 puta podijeljen, a ispod objave razvila se burna rasprava o ponašanju pojedinih turista, odgovornosti gostiju i mogućnostima zaštite iznajmljivača.

"Ako gost pristane na cijenu, kakva god ona bila, to mu ne daje za pravo da devastira objekt. I još se svi naslađuju time. Nemam riječi", glasi komentar koji je prikupio više od 3300 lajkova, a dvije tisuće korisnika složilo se i s ovom porukom: "Do kulture je, ne do cijene. Kad izlazim iz hotela ili apartmana, namjestim krevet, operem suđe i pospremim za sobom. Nebitno je jesam li platio 50 ili 500 eura. To se zove elementarni kućni odgoj."

Posebno se zahuktala rasprava oko britanskih turista. Nekoliko iznajmljivača otvoreno je reklo da su potpuno prestali primati goste iz UK-a. Točno tako smo napravili sa svojim smještajem – i mir", "Mi smo napravili da se naš smještaj u njihovoj državi uopće ne prikazuje kada traže", pisali su iskusni. Oni koji godinama rade u turizmu ustvrdili su kako sve manje obitelji u Hrvatsku dolazi mirno ljetovati. "Hrvatska se sve više doživljava kao party destinacija, pa ovakvi prizori, nažalost, postaju sve češći", zaključili su.