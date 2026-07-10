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NEMA ZELENOG SVJETLA

Nova prepreka za Srbiju na putu prema EU-u: Beograd nije ispunio očekivanja

Foto: MVEP
1/3
Autor
Sandra Veljković
10.07.2026.
u 16:05

Naglasio je i važnost jačanja prometne, energetske i digitalne povezanosti te razvoja pouzdanih prometnih i energetskih koridora, ocijenivši da oni pridonose sigurnosti, konkurentnosti i otpornosti Europe.

Srbija ne pokazuje pomake. Upravo je to razlog zbog kojeg Hrvatska nije dala suglasnost za otvaranje Klastera 3 u pristupnim pregovorima s Beogradom, doznaje Večernji list. Hrvatska je tim stajalištem bila jedina među državama članicama EU koje danas sudjeluju na sastanku ministara vanjskih poslova Grupe prijatelja zapadnog Balkana, iako je takav njezin stav u Bruxellesu poduprlo još sedam država koje dijele istu kritiku prema Beogradu. Na današnjem sastanku sudjeluju ministri vanjskih poslova Italije, Austrije, Hrvatske, Češke, Grčke, Mađarske, Slovačke i Slovenije te ministri vanjskih poslova Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Kosova, Sjeverne Makedonije i Srbije.

Glavna tema sastanka bila je budućnost politike proširenja Europske unije, uz raspravu o tome kako ubrzati pristupni proces, a pritom zadržati njegovu vjerodostojnost i načelo uvjetovanosti. Ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman poručio je da proširenje mora ostati utemeljeno na individualnim zaslugama, uz strogu, ali pravednu uvjetovanost te punopravno članstvo kao jedini konačni cilj.

- Uz intenzivno, usmjereno i ambiciozno djelovanje Europske unije i zemalja kandidatkinja, ostvarenje punopravnog članstva dostižan je cilj. Svaki budući pristup politici proširenja mora osigurati jednake uvjete za sve zemlje kandidatkinje i ostati dosljedno utemeljen na načelu zasluga - rekao je Grlić Radman.

Govoreći o Zapadnom Balkanu, istaknuo je da je riječ o regiji od strateške važnosti za sigurnost i stabilnost Europe te naglasio kako je ključno nastaviti s provedbom reformi povezanih s europskim integracijama i očuvati predanost pristupnom procesu. Dodao je kako regionalna suradnja i dobrosusjedski odnosi ostaju temelj stabilnosti i napretka te poručio da će Hrvatska nastaviti pružati političku, stručnu i tehničku potporu europskoj integraciji država regije. Naglasio je i važnost jačanja prometne, energetske i digitalne povezanosti te razvoja pouzdanih prometnih i energetskih koridora, ocijenivši da oni pridonose sigurnosti, konkurentnosti i otpornosti Europe.
Ključne riječi
Gordan Grlić Radman proširenje EU Srbija Hrvatska

Komentara 4

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BR
Brijest1
15:40 10.07.2026.

Srbi moraju više vjerovati tuđim očima jer svoju dioptriju nisu dobro izmjerili.

GE
Gegur
15:57 10.07.2026.

Ako Srbija ne želi biti dio saveza Europske unije to je njihova politika i ne treba ih ometati .

PO
Potepuh
15:44 10.07.2026.

Ostale klastere su im progledali kroz prste jer ni jedan klaster ne ispunjavaju kao što je morala Hr prilikom ulaska.

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