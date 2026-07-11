Čovjek koji je prodao zemlju za resort Trumpova zeta osumnjičen za krivotvorenje vlasničkih listova: Traže ga zbog pranja novca za narkokartel

Poslovni čovjek iz Miamija, kojeg Albanija traži zbog sumnje da je prao novac narkokartela, navodno je krivotvorio vlasničke isprave za zemljište na kojem Jared Kushner planira izgraditi luksuzni resort vrijedno više milijardi dolara, proizlazi iz spisa albanske agencije za borbu protiv organiziranog kriminala koje je pregledao Reuters. Riječ je o Arturu Shehuu, koji odbacuje sve optužbe. Njegov odvjetnik Kujtim Cakrani potvrdio je da su albanski tužitelji izdali nalog za njegovo uhićenje zbog sumnje na pranje novca za narkoklanove. U spisima se Shehua i njegove suradnike tereti da su južnoamerički kokain krijumčarili u europske luke, a zarađeni novac potom prali ulaganjem u nekretnine. Tužitelji tvrde da su pritom korišteni i krivotvoreni dokumenti o vlasništvu nad zemljištem. "Ništa od onoga što se tvrdi o gospodinu Arturu Shehuu nije istina. On nije ni trgovac drogom ni krivotvoritelj vlasničkih dokumenata", rekao je Cakrani. "Gospodin Shehu upoznat je s optužbama albanskog tužiteljstva. Te ga optužbe ne zabrinjavaju jer tvrdi da je istina potpuno drukčija od onoga što navodi tužiteljstvo", dodao je.

Shehu je u travnju prodao dio netaknute albanske obale predviđen za gradnju turističkog kompleksa tvrtki Albania Land Development. Ta je kompanija u vlasništvu tvrtke Sazan Real Estate Development, koja stoji iza projekta povezanog s Kushnerom, te drugih ulagača. "Na temelju dokaza postoje osnovane sumnje da je navedena imovina stečena korištenjem krivotvorenih dokumenata", naveli su tužitelji u spisima. U dokumentima se Jareda Kushnera, zeta američkog predsjednika Donalda Trumpa, kao ni tvrtke Sazan Real Estate Development, Albania Land Development ili druge ulagače ne sumnjiči ni za kakvo kazneno djelo. Reuters također nije pronašao nikakve naznake da su ulagači u trenutku kupnje zemljišta znali za sumnje koje su se odnosile na Shehua. Glasnogovornik Sazan Real Estate Developmenta nije izravno odgovorio na pitanja o optužbama protiv Shehua, ali je rekao da tvrtka vjeruje da je kupnja zemljišta bila zakonita.

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Albania Land Development nije odgovorio na zahtjev za komentar, dok Kushnerov glasnogovornik također nije želio komentirati slučaj. Sazan je potvrdio da je Kushner ulagač u projekt, no nije poznato koliki je njegov financijski udio ni kakvu točno ulogu ima u njegovu razvoju. Sumnje u vjerodostojnost vlasničkih dokumenata novi su problem za projekt koji je već izazvao masovne prosvjede zbog tvrdnji da ugrožava okoliš i divlje životinje. Stanovnici sela Zvernec, koje se nalazi u blizini planiranog kompleksa, više od deset godina na sudovima osporavaju Shehuovo pravo vlasništva nad zemljištem. Prošlog mjeseca njih desetak pokazalo je Reutersu vlasničke listove i porezne dokumente za koje tvrde da dokazuju kako su upravo oni zakoniti vlasnici. Njihov odvjetnik Kostandin Beko rekao je da je postupak još u tijeku te da planiraju zatražiti sudsku zabranu nastavka projekta. Albanija, nekoć jedna od najsiromašnijih i najizoliranijih europskih država, danas je kandidatkinja za članstvo u Europskoj uniji i prolazi kroz veliki građevinski procvat duž nekih od posljednjih netaknutih dijelova jadranske obale.

Kushnerov kompleks planiran je na području divljih plaža, šuma i močvara u kojima žive morske kornjače i plamenci. Upravo su plamenci postali simbol protivnika projekta, koji svoje prosvjede nazivaju "Revolucijom plamenaca". Kushnerova supruga Ivanka Trump ranije je rekla da su ideju za turistički kompleks dobili nakon što su prije nekoliko godina s jahte ugledali albansku obalu. Kushner je 2024. godine projekt predstavio na društvenim mrežama, objavivši vizualizaciju na kojoj su na zemljištu prikazani hotel, vile, bazeni i pristaništa za jahte. Dosad nije javno objavio koliko je novca uložio. Albanska vlada snažno podržava projekt, a prosvjede opisuje kao akciju političkih protivnika. Premijer Edi Rama prošlog je mjeseca Reutersu rekao da je riječ o "prekrasnom" projektu koji će se realizirati bez obzira na protivljenje. Na pitanje o optužbama protiv Shehua, glasnogovornik vlade rekao je da se država neće miješati u privatne transakcije, ali i da se projekt provodi u skladu s albanskim zakonima i propisima Europske unije.

Bruxelles je ranije pozvao Albaniju da, kao kandidatkinja za članstvo u EU, u vezi s projektom poštuje europska pravila zaštite okoliša. Europska komisija nije dodatno komentirala najnovije navode. Spise protiv Shehua izradila je albanska Posebna struktura za borbu protiv korupcije i organiziranog kriminala, poznata kao SPAK. Dokumenti imaju oko 200 stranica i nisu javno objavljeni. Glasnogovornik SPAK-a potvrdio je Reutersu da agencija istražuje taj slučaj, ali nije želio iznositi dodatne pojedinosti. Spisi nose datum 12. lipnja 2026. Istoga je dana SPAK javno objavio naloge za uhićenje 20 osoba osumnjičenih za krijumčarenje droge i pranje novca stečenog tim kriminalnim aktivnostima. Dok se u spisima osumnjičeni navode punim imenima, u javno objavljenim nalozima označeni su samo inicijalima.

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Svi inicijali iz naloga podudaraju se s imenima osoba iz spisa, među kojima je i osumnjičenik označen inicijalima "A. Sh.". Shehuov odvjetnik potvrdio je da je njegov klijent obuhvaćen nalogom, ali je rekao da zbog toga nije zabrinut jer se, prema njegovim riječima, u Albaniji "općenito vjeruje" da tužitelji djeluju pod utjecajem političara i poslovnih krugova. SPAK nije objavio je li netko od 20 osumnjičenih u međuvremenu uhićen ili optužen. Prema dokumentima SPAK-a, Shehu je zemljište za turistički kompleks prodao za oko 110 milijuna eura. Tužitelji tvrde da su naložili zamrzavanje tog novca na računu javnog bilježnika, čime je spriječeno da sredstva budu isplaćena Shehuu. Shehu i njegovi suradnici, navodi SPAK, "kupovali su zemljište novcem pribavljenim kriminalnim aktivnostima te krivotvorenim vlasničkim dokumentima stvarali lažne vlasničke listove ili umjetno povećavali površinu nekretnina". "Nekretnine su potom prenošene ili razmjenjivane kako im vlasti ne bi mogle jednostavno ući u trag", stoji u spisima. Iz Sazan Real Estate Developmenta poručili su: "I dalje vjerujemo da je temeljna kupnja zemljišta provedena zakonito i u skladu s primjenjivim procedurama. Kao i uvijek, poštovat ćemo svaki zakoniti postupak i surađivati u mjeri u kojoj to bude potrebno". Odvjetnik Cakrani tvrdi da je Shehuova obitelj vlasnik zemljišta još od vremena Osmanskog Carstva, prije više od stotinu godina, te da ga je Shehu potpuno zakonito prodao ulagačima. Shehua je opisao kao uzornog građanina koji je 1998. godine zatražio politički azil u SAD-u nakon što su mu "kriminalne skupine" pred očima ubile brata i ujaka. Reuters nije mogao neovisno potvrditi tu priču.