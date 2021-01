Strašan zločin potresao Australiju: Majka hrvatskih korijena ubila troje djece pa sebe

Strašan zločin dogodio se u Australiji, javljaju tamošnji mediji. U obiteljskoj kući Perinović u gradu Victoriji u Australiji, policija je pronašla četvero mrtvih - majku i troje djece.

Djecu Claire (7), Anna (5) i Matthew (3) policija sumnja da je ubila majka Katie, nakon čega je i sebi oduzela život.

Iz Odjela za ubojstva javili su da je 48-godišnji otac Tomislav Perinović odmah pušten iz zatvora nakon što je utvrđeno da on nije bio uključen u ubojstvo, kako je i sam alarmirao službe.

Homicide detectives have released the husband of a 42-year woman found dead along with the couple's three children in Tullamarine yesterday.

