Policija privela Ivana Pernara, danima obilazi splitske škole: 'Želi pitati djecu o ozljeđivanju spolovila'

Splitska policija privela je bivšeg saborskog zastupnika Ivana Pernara, koji posljednjih dana obilazi splitske škole, javlja Dalmatinski portal. Jučer su s njim kratko popričali i pustili ga, a danas su ga priveli u Prvu policijsku postaju na kriminalističko istraživanje zbog sumnje da je počinio prekršaje iz Zakona o javnom okupljanju i Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira.

Da podsjetimo, Pernar je u utorak bio ispred Prometne škole u Splitu, a Dalmatinski portal piše da se Pernar danas pojavio ispred Osnovne škole Bol. Ravnatelj osnovne škole Davor Bučević potvrdio je za Dalmatinski portal kako je Ivan Pernar zaista bio ispred osnovne škole na Bolu.

"Moja stručna služba mi je rekla da imaju informaciju da će doći. Zbog toga sam preko odmora djecu zadržao unutar škole. Zaista je došao s dvojicom… Prišao sam mu i on me već snimao. Rekao je da je htio djecu pitati oko trenda u Americi o javnom samosnimanju i ozljeđivanju spolovila. Rekao je da je to trend u Americi i da će to sigurno doći u Hrvatsku za tri do pet godina", rekao je ravnatelj.

Bučević je, osim što nije pustio djecu jutarnje smjene na veliki odmor, pozvao i policiju kada je dobio dojavu da im u nenajavljen posjet stiže bivši saborski zastupnik, koji na svom TikTok profilu objavljuje razne izazove i razgovore s mladima. Policija ga je nakon toga privela na obavijesni razgovor, ali je Ivan Pernar najavio ravnatelju Bučeviću da će se i sutra u 13 sati vratiti pred osnovnu školu na Bolu, kada djeci bude gotova nastava i kada ih se ne može spriječiti u razgovoru s njime.

Pernar je za danas, inače, najavio i posjet Srednjoj pomorskoj, no u tome ga je prekinuo poziv policije na razgovor.

"Jutros sam poslao službeni mail policiji sa svime što je trebalo pisati. Poslao sam ga na policiju i na znanje pročelniku, i molio sam ih da preveniraju i procijene situaciju. To je ometanje javnog reda i mira, bit će snimanja djece, od koje su neka maloljetna. Dakle, snimat će bez suglasnosti roditelja i ometat će nastavu u školi", rekao je Dragan Pavelin, ravnatelj Pomorske škole u Splitu, nezadovoljan Pernarovim najavama.

