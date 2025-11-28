Naši Portali
U BOLNICI JE

Časna sestra izbodena u Zagrebu

Zagreb: Građevinski radovi na KBC Sestre milosrdnice
Goran Stanzl/PIXSELL
Autori: Romana Kovačević Barišić, Marina Bujan/Hina, Laura Puklin
28.11.2025.
u 19:27

Napadnuta je česna sestra u Zagrebu.

Izbodena časna sestra u Zagrebu, potvrđeno je za Večernji list. Do napada je došlo u poslijepodnevnim satima. Prevezena je u jednu zagrebačku bolnicu. Iz zagrebačke policije su za naš list potvrdili kako se dogodio napad na žensku osobu. Rečeno nam je kako se utvrđuju sve okolnosti napada. Potvrđeno je da je prevezena u KBC-u Sestre milosrdnice i van je životne opasnosti. Prema neslužbenim informacijama, izbodena je u području abdomena.

"Časna sestra zaprimljena je u bolnicu oko 15 sati, s ozljedom nanesenom oštrim predmetom u predjelu trbušne stijenke. Pacijentica nije u životnoj opasnosti te je u tijeku daljnja medicinska obrada i zbrinjavanje", istaknuli su iz KBC-a. Dodali su i da je ozlijeđena pacijentica u KBC "Sestre milosrdnice" došla sama, u pratnji poznate osobe, a medicinsko osoblje KBC-a nazvalo je policiju zbog karaktera ozljede. Mediji neslužbeno navode da se sve dogodilo izvan samostana, a da se časna sestra potom vratila u svoj samostan odakle su zvali bolnicu.
Avatar LittleTut
LittleTut
17:58 28.11.2025.

Zbog čega ne napišete da je počinitelj migrant?

Avatar Tomislav_Šubić
Tomislav_Šubić
17:51 28.11.2025.

Na jednom portalu piše da se radi o migrantu, koji je izvikivao muslimanske parole.

Avatar Frljo iz Travnika.
Frljo iz Travnika.
17:43 28.11.2025.

U antifašističkom Zagrebu, prosimlepo.

