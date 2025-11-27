Policajci su Andriji Mikuliću uhidbeni nalog USKOK-a uručili dok je bio u lovu, USKOK ga sumnjiči za 120.000 eura mita

Andrija Mikulić , glavni državni inspektor, uhićen je po nalogu USKOK-a u četvrtak malo poslije 17 sati i to na području Sisačko - moslavačke županije. USKOK-a, je za njim izdao uhidbeni nalog, a po neslužbenim informacijama, policajci su mu uhidbeni nalog uručili dok je bio u - lovu. No ono što ovu situaciju čini pomalo čudnom, je činjenica da je u trenutku uhićenja Mikulić već bio bivši glavni državni inspektor jer ga je Vlada prethodno smijenila na zatvorenoj sjednici koja je održana u četvrtak oko 13 sati. Tada je smijenjen i veći broj šefova državnih poduzeća. Vlada se o tim smjenama tijekom jučerašnjeg poslijepodneva oglasila priopćenjem, a u tom priopćenju se spominje OECD, nezavisne institucije koje rade svoj posao i netolerancija na korupciju. No nema sumnje da će oporba sljedećih dana inzistirati na tome da joj premijer Andrej Plenković objasni je li znao što se Mikuliću sprema. A sigurno će se ponovo raspravljati i o tome jesu li i ovaj put možda pukle mjere, s obzirom na to da je MUP priopćio da je bila riječ o višemjesečnom kriminalističkom istraživanju. A takva obično uključuju tajna praćenja i snimanja osumnjičenika.