Polako se vraćaju proljetne temperature. Još može biti kiše, ali i jakih udara vjetra

ANALIZA DRAGANA BAGIĆA

Je li Plenković odustao od svog programa iz 2016. ili je taktika važnija od strategije

Hrvatska politička arena sačuvala je određenu razinu "zdravlja". Dio zasluga za to ide Plenkoviću. No, istovremeno on dopušta HDZ-u da se u komunikaciji koristi sredstvima od kojih mnoga prelaze okvire prihvatljivog