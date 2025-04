Znanstvenici otkrivaju: Mjesec se udaljava od Zemlje, evo što to znači za sve nas

Mjesec se vrlo polako udaljava od Zemlje i jednoga dana to će utjecati na pojam vremena kakav danas poznajemo, otkrivaju znanstvenici. Razlog zbog kojeg se postupno udaljava od našeg planeta ima veze s gravitacijom i nečim što se zove plimna sila. Kada Mjesečeva gravitacija djeluje na Zemlju, to uzrokuje izbočenje oceana – stvarajući plimu. Međutim, zbog Zemljine rotacije, to izbočenje ne nalazi se točno ispod Mjeseca, već je malo ispred njega, piše LAD Bible.

To stvara svojevrsno 'gravitacijsko nadmudrivanje', i kako je izbočenje ispred Mjeseca, ono ga zapravo povlači naprijed u njegovoj orbiti. Zbog toga se Mjesec polako udaljava, brzinom od otprilike 3,82 centimetra godišnje. Kako se naš planet udaljava od Mjeseca, Zemljini dani postaju duži za otprilike 1,7 milisekundi svakih 100 godina. Znanstvenici to mogu točno izračunati zahvaljujući ogledalima koja su astronauti s Apollo misija ostavili na Mjesecu. Odbijanjem lasera od tih ogledala, udaljenost do Mjeseca može se vrlo precizno izmjeriti.

'Iako 3,78 centimetara ne zvuči mnogo, ta mala razlika tijekom dovoljno dugog vremenskog razdoblja mogla bi utjecati na život na Zemlji, usporavajući njezinu rotaciju', rekla je znanstvenica dr. Maggie Aderin-Pocock za BBC. 'Na samim počecima Zemlje, kada je Mjesec tek nastao, dani su trajali oko pet sati. No, zbog Mjesečevog kočničkog učinka na Zemlju u posljednjih 4,5 milijardi godina, dani su se usporili na 24 sata, koliko traju danas – i nastavit će se produljivati i ubuduće.'

Znanstvenica je objasnila i kako se došlo do tog izračuna. 'Promatrajući dnevne pruge rasta u koraljima, možemo izračunati broj dana koji su se događali tijekom godine u prošlim razdobljima, i iz toga vidimo da se dani produžuju – tempom od 19 sati svakih 4,5 milijardi godina', pojasnila je. 'Duljina dana, odnosno brzina rotacije planeta, igra veliku ulogu u njegovoj stabilnosti.' Dr. Aderin-Pocock to je usporedila s 'tanjurom koji se vrti na štapu' i rekla kako je 'ključ da se tanjur brzo okreće, jer ako se uspori – padne na pod'. 'Na sličan način, kako se Zemljina rotacija usporava, naš planet bi mogao početi lagano klimati – što bi moglo imati razoran učinak na godišnja doba', upozorila je.

Iako ljudska vrsta nema puno razloga za strah, znanstvenica napominje da većina životinja nije toliko prilagodljiva, i ako bi te promjene nastupile naglo zbog nestabilnog planetarnog kolebanja, mnoge životinje ne bi bile u stanju dovoljno brzo evoluirati kako bi hibernirale ili migrirale na sigurno.

