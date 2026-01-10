Zatvoreno sinjsko rodilište, gdje će se rađati novi alkari

Ono što se godinama najavljivalo, dogodilo se prvog dana 2026. godine – zatvoreno je sinjsko rodilište. Ravnatelj Doma zdravlja Splitsko-dalmatinske županije, u čijem je sastavu djelovalo i rodilište u Sinju, dr. Marko Rađa odluku je obrazložio iznimno malim brojem poroda. Prošle godine u Sinju se rodila samo jedna beba, dvije godine ranije nijedna, 2022. zabilježena su dva poroda, a 2021. godine četiri.

– Od 2009. godine, otkako je u Kliničkom bolničkom centru Split otvoreno novo, vrhunski opremljeno rodilište, i kapacitetom i kadrom, izgubio se smisao postojanja izvanbolničkih rodilišta u krugu od stotinjak kilometara. Nakon toga, 2011. godine zatvoreni su imotsko i makarsko rodilište, a sinjsko je jedino ostalo – podsjetio je dr. Rađa, dodajući kako su se sve te godine izdvajala znatna sredstva za financiranje tzv. hladnog pogona rodilišta u Sinju, koje je imalo status "zadesnog".

Primalje premještene

Hladni pogon, odnosno plaće dežurnih primalja, financirao je HZZO. Međutim, kako je ravnatelj istaknuo, posljednjih je mjeseci to financiranje zaustavljeno, što je bio dodatni razlog za konačno gašenje rodilišta. Naglasio je pritom kako zatvaranjem rodilišta nitko nije ostao bez posla. Sinjsko rodilište imalo je pet primalja, na žalost jedna je nedavno umrla, a preostale četiri raspoređene su na druga radna mjesta. Dvije već rade u ginekološkim ambulantama, a dvije u stacionaru unutar Doma zdravlja Sinj.

05.01.2024., Sinj- Rodiliste u gradu Sinju je pred zatvaranje zadnje .Zadnje dijete tamo se rodilo 2022. godine Photo: Ivana Ivanovic/PIXSELL Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije već odavno ima planove i s prostorom dojučerašnjeg rodilišta, koje će prenamijeniti za druge zdravstvene djelatnosti. Planirano je proširenje kapaciteta palijativnog stacionara i fizikalne terapije, kao i nabava MR uređaja te pokretanje internističkih djelatnosti: gastroenterologije, hematologije i kardiologije.

– Prostora nam kronično nedostaje i on zasigurno neće ostati prazan. U novoj mreži palijativne skrbi predviđeno je 16 kreveta umjesto dosadašnjih 12, a fizikalna terapija trenutačno se odvija u neuvjetnim prostorima. Također, specijalističke ambulante iznimno su važne jer je intencija Ministarstva zdravstva da se sekundarna zdravstvena zaštita što više približi pacijentima – naveo je dr. Rađa. Pri kraju je i energetska obnova zgrade Doma zdravlja Sinj, nakon čega slijedi uređenje unutrašnjosti, proširenje postojećih i uvođenje novih djelatnosti. Dr. Marko Rađa kaže kako su za ovu godinu već osigurana sredstva za proširenje palijativnog stacionara i fizikalne terapije te nabavu MR uređaja.

– Do kraja ove godine magnetska rezonanca trebala bi se nabaviti kako bi i da ta dijagnostika bila dostupna – najavio je dr. Rađa i naglasio kako se na tu dijagnostiku u splitskom KBC-u najdulje čeka. No sinjski gradonačelnik Miro Bulj žestoko se protivi zatvaranju rodilišta, tvrdeći da je riječ o posljedici dugogodišnjeg zanemarivanja.

Bulj: 'Udar na identitet'

– Zatvaranje sinjskog rodilišta nije "poslovna odluka", nije "stručni razlog" i nije "slučajnost". To je rezultat dugogodišnjeg nemara vlasnika i osnivača Doma zdravlja Splitsko-dalmatinske županije, koji je grobar sinjskog zdravstva uz potporu vertikale Ministarstva zdravstva i političkih struktura koje godinama zanemaruju Sinj i Cetinsku krajinu. To je ciljana politika: zapusti i zatvori – poručio je Bulj, podsjetivši kako je godinama upozoravao na ovakav ishod i prosvjedovao za očuvanje rodilišta i mogućnosti rađanja u Sinju.

21.10.2025., Zagreb - Sabor je 7. sjednicu nastavio iznosenjem zastupnickih stajalista nakon kojih slijedi izjasnjavanje o amandmanima na Prijedlog izmjena i dopuna Drzavnog proracuna Republike Hrvatske za 2025. godinu i projekcija za 2026. i 2027. godinu. Zastupnik Miro Bulj dosao je u sabornicu u dresu KK Alkar koji danas igra medjunaronu utakmicu protiv Bristol Flyersa. Photo: Patrik Macek/PIXSELL Foto: Patrik Macek/PIXSELL

– Rodilište nije samo zdravstvena ustanova, ono je simbol opstanka, života i budućnosti našega kraja. Nažalost, danas svjedočimo da su oni koji odlučuju o zdravstvu uspjeli u onome što im najbolje ide – ugasiti još jednu instituciju izvan Zagreba – kazao je Bulj, ocijenivši argument o malom broju poroda licemjernim. – Sustavno se činilo sve kako se porodi u Sinju uopće ne bi mogli odvijati. Proglašavanjem rodilišta "zadesnim" stvoreni su uvjeti za njegovo gašenje, a potom je upravo to stanje iskorišteno kao opravdanje. To je klasična HDZ-ova metoda – tvrdi gradonačelnik, naglašavajući da se rodilište zatvara u trenutku kada je Sinj jedan od rijetkih gradova u Hrvatskoj s više rođenih nego umrlih.

Podsjetio je i na predizborna obećanja HDZ-a o otvaranju opće bolnice u Sinju te opremanju operacijske sale koja bi omogućila širenje zdravstvenih usluga. – Ukidanjem rodilišta oduzimate nam pravo na rađanje u Sinju, a time izravno udarate na naš identitet, tradicionalne vrijednosti i našu Alku. Mi Sinjani ponosni smo na svoju Alku, a temeljno je pravilo da alkar mora biti rođen na sinjskom teritoriju. Nikada nećemo pristati na to da nam se oduzima ono što nas određuje. Sinjska Alka nije samo lokalna tradicija, ona je simbol hrvatskog identiteta i opstanka ljudi na ovim prostorima. Uz zaštitu i zagovor Čudotvorne Gospe Sinjske, ona neće prestati – ni sada ni ikada – poručio je Bulj, zapitavši je li nakon rodilišta na redu i ukidanje Sinjske alke.