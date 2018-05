Pokrenuta istraga protiv svećenika s Hvara: poslao pismo obitelji i molio za oprost

Svećenik s Hvara sumnjiči se za dva kaznena djela bludne radnje i kazneno djelo spolne zlouporabe djeteta mlađeg od 15 godina i protiv njega je pokrenuta istraga, objavilo je danas Općinsko državno odvjetništvo ne navodeći identitet osumnjičenog.

– Postoji osnovana sumnja da je okrivljenik 21. travnja 2018. godine oko 19 sati u jednome mjestu na srednjodalmatinskom otoku, u nakani zadovoljenja svog spolnog nagona, svjestan da je žrtva mlađa od 18 i starija od 15 godina života i da mu je podložna kao vjeroučitelju, iskoristio njihovu osamljenost na satu vjeronauka te počinio spomenuto kazneno djelo – navodi se u priopćenju.

Slobodna Dalmacija doznaje da se to događalo u župnoj dvorani, a svećenik je tijekom večernje molitve sjeo do djevojke na klupu i milovao je po tijelu. No, djevojka se uspjela otrgnuti i pobjeći. Također se sumnja da je svećenik u rujnu 2017. "u nakani zadovoljenja svog spolnog nagona, na prijevaru, namamio žrtvu iako je bio svjestan da se radi o osobi mlađoj od 18 i starijoj od 15 godina života, i kao vjeroučitelj počinio spomenuto kazneno djelo". Milovao je po tijelu djevojčicu koja je uspjela pobjeći.

ODO također navodi da postoji osnovana sumnja i da je okrivljenik "tijekom školske 2016./2017. godine za sada neutvrđeni broj puta, na štetu jedne učenice, svjestan da mu je ona podložna kao vjeroučitelju, u nakani zadovoljavanja svog spolnog nagona, počinio spomenuto drugo kazneno djelo", to jest djevojku je, ispred župne dvorane, tik prije nego bi počeo sat vjeronauka, milovao po tijelu.

ODO je nakon ispitivanja okrivljenika tražio određivanje istražnog zatvora, no sudac istrage odbio je prijedlog, ali i odredio mjere opreza. Svećenikova obrana tvrdila je da je on iznimno narušenog zdravlja, da dosad nije bio u sukobu sa zakonom i da je zadnje djelo počinio prije mjesec dana pa je, da je htio, mogao utjecati na iskaz oštećene djevojke. Istaknuli su i da je on svjestan svog propusta, što su potkrijepili time da je poslao pisma obitelji djevojčice u kojima se pokajao i molio za oprost te je kazao da mu je jako žao i da ne može sam sebi objasniti što ga je navelo na takvo postupanje. Potvrdio je i da ga je biskup suspendirao i da su mu zabranjene sve crkvene službe.