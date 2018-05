Zbog seksualnog zlostavljanja pet mladića fratra će izbaciti iz Crkve

Završen je crkveni postupak prethodne istrage pri Splitsko-makarskoj nadbiskupiji u pedofilskom slučaju u Splitu. Istraga je službeno završena 11. svibnja, a 14. svibnja dokumentacija je predana Apostolskoj nuncijaturi u Zagrebu, koja će je proslijediti Kongregaciji za nauk vjere u Vatikan, dok je 15. svibnja Hrvatska provincija sv. Jeronima franjevaca konventualaca, s obzirom na to da je riječ o njihovu redovniku, dokumentaciju poslala generalnoj kuriji svoga reda u Rim.

Istraga je mišljenja da je fratar kriv za pet slučajeva i sankcije Kongregacije za nauk vjere, pretpostavljaju u našoj Crkvi, bit će drastične – otpuštanje iz franjevačkog reda i otpuštanje iz kleričkog staleža.

Rigorozne mjere

– Istraga je efektivno započela 6. veljače i završena je za dva mjeseca, a osumnjičeni svećenik je suspendiran odmah 7. prosinca 2017. nakon zaprimanja prijave. U prvoj prijavi radilo se o tri svjedoka, tj. potencijalne žrtve, da bi se nakon javne objave pojavila još dvojica oštećenika. Važno je znati da, kada počne istraga, ona se ne može zaustaviti te da u Crkvi ne postoji zastara za to kazneno djelo – kažu nam u Crkvi dodajući da je u istrazi utvrđeno da je fratar dvojicu žrtava uznemiravao, tj. pokušao ih je navesti na spolni odnos, ali nije uspio, dok je kod dvojice to učinio te da je to kod jedne žrtve dvojbeno i teško dokazivo.

– No, to nimalo ne umanjuje njegovo djelo i u očima Vatikana i generalne uprave franjevačkog reda ono je dovoljno za najstrožu kaznu – objašnjavaju nam.

Kongregacija za nauk vjere propisuje stroga pravila u ovakvim slučajevima i nakon prijave slijedi automatska suspenzija osumnjičenoga (kao mjera predostrožnosti), nakon čega biskup ili delegat kojega biskup imenuje utvrđuje vjerodostojnost prijave i preslušava sve svjedoke, koji su dužni dati i pismena svjedočanstva.

Nakon toga biskup ili imenovani delegat pišu “votum” (mišljenje) o vjerodostojnosti te s dva prisjednika radi analizu i daljnje postupanje. O cijelom slučaju informirana je i Kongregacija za nauk vjere koja je, kako čujemo, bila zatrpana pozivima s raznih strana Hrvatske.

– Mjere su rigorozne i, ako Kongregacija u upravno-kaznenom postupku utvrdi krivnju, s kaznom se ide odmah.

Promjena u samostanu

Od početka slučaja splitsko-makarski nadbiskup mons. Marin Barišić i provincijal franjevaca konventualaca fra Josip Blažević djelovali su zajedno. Crkva se ozbiljno uhvatila u koštac s ovim problemom i vjerujemo da će Kongregacija za nauk vjere u rekordnom roku donijeti svoj pravorijek – kažu nam u Crkvi te dodaju kako je prije kraja postupka mons. Barišić potaknuo susret sa žrtvama te Crkva žrtvama nudi duhovnu i psihološku pomoć, a franjevci konventualci su na nedavno završenom kapitulu odlučili potpuno promijeniti postavu u samostanu u Splitu.