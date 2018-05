Kako se zlostavljač djece zaposlio kao profesor povijesti?

Povijest u čak četiri srednje škole na području Daruvara i Bjelovara predaje 54-godišnji profesor koji ima pravomoćnu optužnicu za spolno zlostavljanje djece mlađe od 15 godina!

Ima potvrdu o nekažnjavanju

U školama s navedenih područja zaposlio se bez problema. Naime, profesor je zbog pravnog vakuuma, kako je to objasnila i ministrica Blaženka Divjak, pri zaposlenju u travnju ove godine školama priložio potvrdu o nekažnjavanju. U cijeloj ovoj bizarnoj i za roditelje i učenike uznemiravajućoj situaciji prvi su reagirali upravo roditelji, onda i udruga Lavica, čiji su predstavnici još prije osam dana obavijestili odgovorne – bjelovarsko-bilogorskog župana Damira Bajsa pa Ministarstvo obrazovanja. S te dvije ključne adrese Udruga do danas nije dobila nikakve odgovore.

– Nastavniku je potvrđena optužnica 1. ožujka ove godine u Šibeniku. Ako se pitate kako je to moguće, matematika je jednostavna. Potvrda o nekažnjavanju može biti stara do šest mjeseci, optuženi je počeo s radom početkom travnja, a optužnica je potvrđena mjesec prije. Sporno je, također, što se pri zapošljavanju ne provjerava je li u tijeku ikakva istraga protiv kandidata za zapošljavanje. Strašna je i sama činjenica da Ministarstvo i županija nisu čak obavijestili ravnatelje – kazala je Anita Papa iz udruge Lavica. Da nije bilo razloga sumnjati u nastavnika povijesti koji se prijavio na posao, kazala je Biljana Balenović, ravnateljica Medicinske škole u Bjelovaru, jedne od škola u kojoj radi optuženi profesor.

– Postupak zapošljavanja prošao je po pravilima i mi imamo potvrdu da nije kažnjavan. Ja sam ovdje relativno nova i ovo mi je prva takva informacija. Naš prvi korak nakon saznanja bio je informiranje svih nadležnih institucija od kojih očekujemo upute za daljnje djelovanje – kazala je ravnateljica Balenović. No ipak ovo nije prvi slučaj koji se veže uz ime spornog nastavnika. Naime, donedavno je tri godine radio kao ravnatelj srednje škole u Grubišnom Polju čija ravnateljica danas tvrdi da nakon treće godine jednostavno više nije bio izabran za ravnatelja. Za vrijeme njegova mandata u školi na njega se, neslužbeno doznajemo, žalila jedna od profesorica koja se, nakon dugog privremenog rada u školi, prijavila na natječaj za stalni posao u toj školi. U posljednji čas, sada prozvani profesor, a tadašnji ravnatelj odlučio je da je za to radno mjesto potrebno znati voziti traktor. Profesorica je žurno na to reagirala i na kraju ipak dobila posao. Informacija koja nije potvrđena, a daleko je najstrašnija u priči i najglasnija u kuloarima jest da su zlostavljana djeca bila njegova, ali i da je protiv njega podignuta pravomoćna optužnica za obiteljsko nasilje na Prekršajnom sudu u Virovitici. Profesora je za to optužila bivša partnerica, profesorica engleskog jezika, s kojom ima dvoje djece, a koja je i upozorila da, osim što je obiteljski nasilnik s pravomoćnom presudom, ima i psihičkih problema. Kako baš nitko od svega toga što je javno dostupno nije znao, nikome nije jasno!

Inspekcija na terenu

– Čim sam zaprimila tu prijavu, proslijedila sam je inspekciji i zatražila da se provede nadzor kako bi se utvrdile činjenice. Naravno, škola jednako tako može postupiti suspenzijom ako je podignuta kaznena prijava. Inspekcija ja izašla na teren i čim dobijemo argumente, nalaze, javno ćemo ih obznaniti – poručila je ministrica obrazovanja Blaženka Divjak.