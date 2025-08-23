Pokopano 814 žrtava zločina partizana, JNA i komunizma. Kutleša: Bili su bačeni u Jazovku da ih se zaboravi

Na Europski dan sjećanja na žrtve totalitarnih režima – nacizma, fašizma i komunizma – u Sošicama na Žumberku održan je komemorativni program posljednjeg ispraćaja posmrtnih ostataka 814 žrtava ekshumiranih iz masovne grobnice u jami Jazovka. U siječnju 1943. nakon zauzimanja Krašića partizani su ubili 220 zarobljenih vojnika te su u svibnju i lipnju 1945. Jugoslavenska armija i komunistički režim likvidirali ranjenike, medicinsko osoblje i redovnice iz zagrebačkih bolnica. Među žrtvama bilo je 13 žena, od 99 žrtava do 20 godina bilo je troje djece do 16 godina, a 645 ih je imalo od 20 do 35 godina. Žrtve su 2020. napokon ekshumirane i nakon više od 80 godina njihovi posmrtni ostaci danas su sahranjeni u zajedničku grobnicu nedaleko jame Jazovka.

Svetu misu za ubijene predvodio je zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša koji je podsjetio da je kardinal Franjo Kuharić pohodio stratište 1993. godine, kad je rekao: “Ovo mjesto nije poruka mržnje. Ne stojimo nad provalijom bez nade, iako se ovdje dogodio strašan poraz svake čovječnosti, civilizacije i duhovnih vrijednosti. Neka njihova smrt bude ugrađena u slobodu i mir Hrvatske”. Kutleša je rekao da je strašna mržnja mučitelja dovela te ljude pod zemlju s ciljem da ih se zauvijek zaboravi, kao što je to učinila i s brojnim drugima kojima se još ne zna za grob.

“Isticanje njihove žrtve danas u odnosu na komunizmom zadojene mučitelje nije trijumfiranje, nego poziv na njihovo obraćenje. To je poziv da kao narod i kao društvo progledamo u odnosu na našu povijest. Dosadašnja prevladavajuća metoda zaborava nije se pokazala učinkovitom jer što vrijeme više prolazi, pojačava se agonija i strah onih koji imaju okrvavljene ruke, kao i agonija i strah onih koji ih i dalje nastoje štititi te tonu sve dublje u ponore vlastitih laži. Upravo to u mnogočemu koči istinski napredak našega društva i naše domovine. Zato se iz Jazovke kao jame, provalije, uzdiže nada da će preko istine, preko ispunjenja pravednosti, doći do imenovanja, zatim do pokajanja počinitelja zločina i njihovih zaštitnika, do njihova obraćenja, a time i do ozdravljenja našega društva koje još uvijek pati od posljedica podjela iz toga doba – rekao je Kutleša.

U homiliji “iz tišine ove jame” govorio je kao “duša hrvatskoga vojnika”: “Mi nismo samo bačeni u jamu, mi smo izbrisani iz priča, iz knjiga, iz molitvi koje su se morale šaptati. Oni koji su pokušali saznati istinu riskirali su slobodu, a ponekad i život. Komunistički režim nije zabranio samo naše ime, nego i samu pomisao na nas. Oni pak koji su nas ubijali, kao i oni koji su im to naredili, kretali su se slobodno, primali odlikovanja, sjedili u državnim uredima. Njihova su se imena izgovarala s počašću, a naša se nije smjelo ni šaptati.”, rekao je Kutleša i podsjetio da su se obistinile riječi blaženoga Alojzija Stepinca: “Komunizam se od laži rodio, od laži živi, i od laži će umrijeti”, ustvrdivši da se posljedice štete koju je nanio komunizam osjećaju i danas.

Tomo Medved, potpredsjednik Vlade i ministar branitelja, rekao je za Jazovku da je bila “duboka rana u srcu našeg naroda”. O njoj se šutjelo, ali bol nije prestala jer je obiteljima hrvatskih sinova i kćeri ubijenih bez suda i oproštaja uskraćeno pravo na istinu i na grob. Zločin iz Jazovke postao je simbol bezumlja komunističkog režima, obilježenog represijom i ideološkim nasiljem. Desetljećima je vladala tišina dok speleolog Mladen Kuka, istakao je ministar, nije otkrio jamu. Komunistička vlast nametnula je šutnju tako da se zbog straha o nestalima govorilo potiho unutar obitelji i uz molitvu. Oni koji su se usudili progovoriti o žrtvama i razmjerima zločina sami su postajali žrtve brutalnih progona, podsjetio je Medved. Istaknuo je da je u proteklih devet godina Vlada preuzela “svetu dužnost u potrazi za istinom”, istražene su 84 lokacije i grobnice te su ekshumirani ostaci 2020 žrtava u 16 županija, a nastavljaju se napori i da se sazna istina o sudbini 1744 osobe iz Domovinskog rata.

Mladen Kuka je 1975. prvi put čuo za jezivo mjesto i nije imao mira dok 22. siječnja 1989. nije otkrio jamu i spustio se do jeziva prizora nepregledne hrpe kostiju. S tim živi 50 godina i, kako je rekao, s tim će i umrijeti. Predsjednik Povjerenstva za utvrđivanje sudbine žrtava zločina nakon Drugog svjetskog rata Ivan Penava pohvalio je i sve učinjeno u organizaciji Ministarstva hrvatskih branitelja pa i izgradnju dostojanstvena spomenika: “Spomenik šalje poruku mira, poruku da je komunizam veliko zlo koje se dogodilo, uopće ne tražeći, ne važući njegovu težinu spram drugih totalitarnih režima, nacizma i fašizma.”, prenosi Hina.