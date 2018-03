Pojavili se odroni i iznad Požege: traktorist jedva izvukao živu glavu

Vozač traktora umalo je večeras nastradao pod odronom zemlje i drveća na Fratrovici, u brdskom dijelu Požege, javlja Požega.eu.

Išao je preko Fratrovice u brdo kada je u jednom trenutku ugledao kako prema njemu, nošena vodom, dolazi gromada zemlje s drvećem. Uspio je zaustaviti traktor i pobjeći te tako spasiti živu glavu. Zemlja i porušena stabla zatrpali su dio traktora. Kako kiša nemilice i dalje pada, ostaje upitno jesu li ugrožene i druge kuće u tom dijelu grada jer neke od njih su gotovo uz samu šumu.

Valjda neće biti kao i 2010.

Voda je prodrla u dvadeset kuća, kameni most sasvim je poplavljen, dva su zaseoka cijelu subotu bez struje, koja se morala isključiti jer se neke žice nalaze pod vodom, a vodostaj neumoljivo raste brzinom od oko pet centimetara na sat. Prethodna rečenica ukratko opisuje situaciju s kojom su se danas suočavali stanovnici Kosinjske doline, koja se i ove godine našla pod vodom nakon što se rijeka Lika počela izlijevati zbog kombinacije obilne kiše koja pada od petka navečer i topljenja velikih količina snijega na Velebitu.

– Stanje je teško, zbog porasta vodostaja ugrožena je imovina šestotinjak stanovnika, ali potrebe za vojskom nema jer nemaju gdje raditi zečje nasipe. Situaciju bi mogli olakšati prestanak oborina i zahlađenje koje se najavljuje za nedjelju i početak tjedna, što će usporiti topljenje velikih količina snijega na višim predjelima. Nadamo se kako se neće ponoviti stanje iz 2010. godine kad je razina vode dosegla kotu od 910 centimetara – kazuje načelnik Stožera civilne zaštite općine Perušić Mihael Kurteš, koji je ujedno i donačelnik općine Perušić. Ističe i kako članovi Stožera civilne zaštite u suradnji s Crvenim križom čamcima odvoze agregate za struju i druge potrepštine mještanima te im pomažu u zbrinjavanju stoke i dizanju namještaja na gornje katove kuća. Koliko je stanje kritično svjedoči i izjava ličko-senjskog župana Darka Milinovića, koji je najavio kako će u Kosinjskoj dolini proglasiti stanje elementarne nepogode.

“Sagradite hidrocentralu”

– Nas samo elementarne nepogode i zimska služba koštaju trećinu proračuna, i to je neodrživo. Općina Perušić zahtijeva od HEP-a da se očituje o namjeri gradnje hidrocentrale koja je predviđena prostornim planom – kazao je načelnik općine Perušić Ivica Turić, pojašnjavajući kako bi se izgradnjom hidrocentrale Senj 2 – što je već godinama u planu, ali nikako da se dogodi – akumulacija povećala sa sadašnjih 120 na 360 milijuna metara kubnih i riješila problem poplava. Što se tiče situacije u drugim dijelovima Hrvatske, vodostaj Kupe i njezinih pritoka na karlovačkom i sisačkom području ponovno je počeo rasti u subotu, a daljnji rast očekuje se do ponedjeljka. Na području Jasenovca vrh vodenog vala Save očekuje se u utorak, a do tada stotinjak vojnika i dalje podiže zečje nasipe na području sela Trebež, gdje je desetak kuća ugroženo zbog nižeg položaja u odnosu na rijeku.