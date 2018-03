VIDEO: Poplavljena Kosinjska dolina, ugroženo oko 600 ljudi

Poplavljena je Kosinjska dolina, a ugroženo oko 600 ljudi. Vodostaj rijeke Like raste, a vodeni val očekuje se tijekom vikenda. Stanovnicima je isključena struja zbog blizine dalekovoda i vode, koja je prodrla i u 10-ak kuća.

Najavljena je kiša pa se boje da bi se mogao ponoviti scenarij iz 2010. godine kada je na tom području poplavljeno čak 150 kuća. Posebno su ogorčeni jer smatraju da se voda namjerno zadržava u dolini kako ne bi ugrozila Gospić i Otočac, javlja HRT.

"Pravdaju se na sistem da je to zaštita većih gradova, i da je trenutno ovo bazen koji drži vodu. Manje je stanovnika na ovom području nego u gradovima, i isto tako ima jako puno objekata praznih. Iako to nije razlog da se na taj način postupa", rekao je načelnik stožera Civilne zaštite općine Perušić Mihael Kurteš.

HGSS u pripravnosti

- Zbog najavljenog povećanja vodostaja rijeka, Stanice HGSS-a koje djeluju na područjima ugroženim poplavama, u stanju su pripravnosti. Interventni timovi za spašavanje na vodi pomno prate stanje na terenu i spremni su odgovoriti na pozive u najkraćem roku. Po potrebi će se angažirati i ostale Stanice HGSS-a sa svim raspoloživim resursima za što efikasnije pružanje pomoći ugroženom stanovništvu - priopćili su iz HGSS-a.



Kažu da je najteže na području HGSS Stanice Novska.

- Već četvrti dan spašavatelji dežuraju 24 sata dnevno, interveniraju po pozivima građana te djeluju kao poptora i produžena ruka ostalih službi u sitacijama kada se do onih potrebitih ne može pristupiti cestom. Čamcima se probija do onih obitelji koje su odsječene u selima prema Dvoru. U Hrvatskoj Kostajnici raspoređena su dva tima sa dva plovila i dva terenska vozila dok je u Jasenovcu jedan interventni tim s plovilom i vozilom - ističu.



Iako je na karlovačkom području stanje pod kontrolom, i Stanica Karlovac je u stanju pripravnosti. Na području Stanice Gospić došlo je do izljevanja rijeke Like u Kosinju ali za sada nije bilo potrebe za intervencijom HGSS-a.