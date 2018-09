Pogledala staru obiteljsku fotografiju pa se šokirala: Ovo je jeka iz budućnosti

Majka dviju curica ostala je šokirana kada je uočila "sablasnu figuru" koja je stajala iza njene kćeri na fotografiji snimljenoj prije 10 godina.

Laura Cisse (38) primijetila je na jednoj staroj fotografiji osobu koja vreba iza njene kćeri Ayeshe, koja je tada imala pet godina. Odmah je pomislila da je riječ o najmlađoj kćeri Sophie, no ubrzo se sjetila da ona uopće nije rođena kada je ova fotografija snimljena.

Laura kaže da je slika koja je snimljena 2008. godine u njezinoj staroj kući jednostavno neobjašnjiva.

Foto: Screenshot/Sun

– Curica izgleda poput Sophie. Ovo je vrlo čudno. Kad sam prvi put pogledala sliku nakon jako dugo vremena, zapitala sam se što Sophie radi ondje? Nikad je nisam vidjela na toj slici. Onda sam shvatila da se nije ni rodila kad smo napravili ovu fotografiju. To ne može biti ona – priča Cisse.

– Možda je to jeka iz budućnosti ili nešto slično. Netko na poslu rekao je kako je to vjerojatno glava lutke, ali to je nemoguće, Ayesha nije imala lutke – objasnila je.