Umjesto ključeva postavio zvono s kamerom pa shvatio zašto je pogriješio

Jedan je muškarac na Twitteru podijelio zanimljivu anegdotu koja mu se dogodila nakon što je kupio zvono za vrata s ugrađenom kamerom.

On je uređaj programirao tako da automatski zaključa vrata ako kamera detektira neko nepoznato lice. No brzo je otkrio da njegov plan nije baš najbolje razrađen.

Otac je u utorak izašao u dvorište provjeriti što mu radi sin koji se ondje igrao, a kada je ponovno pokušao ući u kuću, to nije mogao učiniti jer su vrata bila zaključana.

My @nest doorbell automatically locks the front door when it sees a face it doesn't recognize. Today it didn't recognize me, so I went into the app to investigate and... pic.twitter.com/qcgE4Ii1pn