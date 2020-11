Poduzetnici nezadovoljni nakon sastanka: 'Više smo potreseni nego zadovoljni ponudom'

Dio poduzetnika odlučio je iskazati svoje nezadovoljstvo Vladom i uputio se prema Ministarstvu financija gdje su upalili lampione. Neki od njih ostavili su i svoje pladnjeve. Prosvjed je započeo nešto prije podneva na Trgu bana Jelačića i završio oko 13 sati, a po procjenama samih prosvjednika okupilo ih se više desetaka.

Prosvjed nije organizirala nijedna udruga nego je riječ, kako su istaknuli neki od prosvjednika, o spontanom i samoinicijativnom okupljanju u znak prosvjeda protiv zatvaranja ugostiteljskih i drugih objekata, poput teretana i drugih zbog uvođenja strožih mjera prošlog vikenda i otežanog rada što dovodi u pitanje opstanak njihova posla, zaposlenika i samih vlasnika.

Među prosvjednicima su većinom bili mlađi ljudi, među kojima su uz ugostitelje bili i vlasnici teretana, fitnessa i drugi koji sada ne mogu raditi, a koji upozoravaju da više ne mogu opstati u novim okolnostima.

"Očekujemo pomoć od vlade, ništa više ne radimo i nemamo od kuda, nek nam pomognu bilo što", poručio je jedan od ugostitelja-prosvjednika, uz napomenu da se i u prosvjedu drže mjera - razmaka o dva metra i svi nose maske.

Podsjećamo, predstavnici poduzetnika i ministri Zdravko Marić i Josip Aladrović sastali su se u petak, gdje je dogovoreno kako će se danas održati sastanak na kojem će raspraviti detalje plana koji bi trebao pomoći poduzetnicima.

– Vlada nije ponudila ono što je u skladu s našim prijedlozima koje smo dali krajem prošlog tjedna. Tražit ćemo da bude pravedno i da budu u skladu s praksom EU, da budu uključeni svi koji su imali pad poslovanja, a ne samo oni koji su bili zatvoreni – rekao je Dražen Oreščanin iz Udruge Glas poduzetnika, pišu 24sata.

On je pak najavio daljnje akcije poduzetnika ako dogovor s Vladom ne bude povoljan.

– Više smo potreseni nego zadovoljni ponudom. Postoji razlog zašto smo na dnu EU, bojim se da ćemo tamo i ostati. Mjere su rezultat PR akcije, a ne ekonomske aktivnosti. Mjere idu isključivo za radna mjesta ugrožena zatvaranjem, ali ne i za one koji rade sa smanjenim prihodima. Iskreno, mogu reći da se bojim – rekao je predstavnik poduzetnika Vedran Jakominić.

Marin Medak kazao je kako nemaju više vjere raditi ovaj posao te da Vlada nije pripremljena na ovo.

– Ne vidim svjetlo na kraju tunela. Imamo najveće poreze na svijetu. Ne vidim kako ćemo uopće vraćati te COVID kredite

Tri mjere pomoći

Ministar financija Zdravko Marić izvijestio je u ponedjeljak nakon sastanka s poslodavačkim i poduzetničkim udrugama o tri mjere pomoći "zatvorenim" poduzetnicima, a to su mjere za očuvanje radnih mjesta, COVID krediti i podmirenje fiksnih troškova.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL 30.11.2020., Zagreb - Sastanak ministarstva i poduzetnika o mjerama pomoći zbog zatvaranja ugostiteljskih objekata. Photo: Luka Stanzl/PIXSELL

Vlada će, kako je rekao, nastaviti s isplatom pomoći od 4000 kuna po radniku radi očuvanja radnih mjesta, za što je do kraja godine osigurano 470 milijuna kuna. Nastavlja se i izdavanje "COVID kredita" za likvidnost u ukupnoj svoti od 1,3 milijarde kuna i to ne samo za "zatvorene" djelatnosti, ali one su prioritet.

Treća mjera koju je najavio jest pokrivanje dijela ili u potpunosti fiksnih troškova poduzetnika, kao što su zakup, najam, komunalije, RTV pretplata, spomenička renta, ZAMP i sl.

Pritom će se, kako je rekao, gledati pad prometa u prosincu u odnosu na prošlu godinu: za mjeru će se "kvalificirati" oni s padom prometa od najmanje 60 posto, a administraciju će voditi Porezna uprava na temelju faktura za fiksne troškove.