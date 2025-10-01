Naši Portali
MINISTAR POD OPTUŽNICOM

Podignuta optužnica protiv Josipa Dabre

Zagreb: Josip Dabro o podizanju optužnice
Foto: Patrik Macek/PIXSELL
1/5
Autor
Branimir Bradarić
01.10.2025.
u 19:10

Tereti ga se za kazneno djelo povreda djetetovih prava kao i zbog nedozvoljenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih tvari

Općinsko državno odvjetništvo u Osijeku podiglo je optužnicu protiv bivšeg ministra poljoprivrede i saborskog zastupnika Domovinskog pokreta Josipa Dabre. Dabru se tereti za kazneno djelo povreda djetetovih prava kao i zbog nedozvoljenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih tvari. Optužnica Dabru tereti i da je od 2021. do siječnja 2025. godine na području Vukovarsko-srijemske županije počinio kazneno djelo povrede djetetovih prava te za posjedovanje automatske puške vojnog podrijetla, čije je posjedovanje građanima zabranjeno.

Ranije je Općinsko državno odvjetništvo u Osijeku izvijestilo da je Dabro djetetu omogućavao pucanje iz pištolja i automatske puške, da je bacao eksplozivnu napravu nalik na ručnu bombu te rastavljao i čistio oružje, čime je ugrozio djetetovu sigurnost i izložio ga opasnosti. Sumnjiči ga se i za neovlašteno držanje automatske puške vojnog podrijetla, iz koje je ispalio više hitaca na poljoprivrednom zemljištu.

Priča oko Dabre počela se odmotavati nakon što je 17. siječnja ove godine u medijima objavljen video u kojem puca iz pištolja iz svog automobila u pokretu. Poslije tog događaja počele su se pojavljivati nove videosnimke. U to vrijeme govorilo se i o videosnimkama na kojima se vidi i maloljetnik, navodno rodbinski povezan s Dabrom, te kako djeci daje eksplozivnu napravu nalik na ručnu bombu.

Zbog pucanja iz automobila kao i videa na kojem se vidi da puca iz automatske puške policija je obavila pretragu Dabrine obiteljske kuće u Otoku. Dabro je uhićen 26. veljače u Vinkovcima, i to nakon sjednice Hrvatskog sabora na kojoj mu je ukinut imunitet. Iz pritvora je pušten 3. ožujka, poslije čega se ubrzo vratio u Hrvatski sabor. Nakon što se doznalo da je optužnica podignuta, Josip Dabro je novinarima u Saboru rekao kako je za optužnicu čuo i vidio je u medijima, ali da je ni on ni njegovi odvjetnici nisu zaprimili.

– Ako se radi o inkriminacijama iz istrage, onda se ne bojim za sebe. Istragu, sukladno zakonu, ne smijem komentirati, a optužnicu tek moram vidjeti, radi li se uopće o meni, možda se radi o nekom drugom. Ne bježim od odgovornosti ako se dokaže, no ako je riječ o inkriminacijama iz istrage u veljači, onda ne vidim nikakav problem za sebe – rekao je jučer Dabro. Odgovarajući na pitanja novinara, nije odgovorio je li djetetu davao eksplozivne naprave u ruke, a kazao je i da se radi o političkom obračunu s njim, za što također nije iznio dokaze. Smatra kako iza svega stoji Mario Radić, čelnik stranke DOMiNO. Ovisno o tome koje se kazneno djelo tijekom postupka dokaže, Dabri prijeti kazna od tri do pet godina zatvora.

