Podignuta optužnica protiv 72-godišnjeg svećenika pedofila, moli obitelj za oproštaj

Zbog kaznenog djela spolne zlouporabe djeteta mlađeg od 15 godina te bludnih radnji splitsko Općinsko državno odvjetništvo podiglo je optužnicu protiv 72-godišnjeg hvarskog svećenika, inače vjeroučitelja žrtve, a optužnicom ga se tereti da je djevojčicu zlostavljao više puta u duljem vremenskom razdoblju.

Na splitskom Općinskom sudu suđenje u tom predmetu trebalo bi početi početkom sljedeće godine, i to pred sucem za mladež. Za kazneno djelo spolne zlouporabe djeteta mlađeg od 15 godina predviđena je kazna zatvora od jedne do tri godine zatvora, a za kazneno djelo bludne radnje do osam godina zatvora.

Nakon što je cijeli slučaj prijavljen, sud je hvarskom župniku M.Z odredio mjeru opreza, mora se jednom tjedno javljati načelniku policijske postaje, zabranjeno mu je približavanje maloljetnoj žrtvi, te s njom, danas 15-godišnjakinjom, ne smije uspostavljati i održavati bilo kakve veze.

Svećenik iz Starog Grada je nakon svega u pismu obitelji izrazio žaljenje zbog svega i zatražio oprost, navodeći kako ne može sam sebi objasniti što ga je navelo na takvo postupanje. Suspendiran je, a uz to su mu zabranjene sve crkvene službe.

Uhićen je i priveden u svibnju, a sudac istrage ga je uz spomenutu mjeru opreza pustio da se brani sa slobode, iako je Općinsko državno odvjetništvo zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke tražilo istražni zatvor.

U policiji tada zbog zaštite 15-godišnje djevojčice nisu htjeli izlaziti s pojedinostima cijelog slučaja, a lokalni mediji pisali su kako je cijeli slučaj, odnosno da je župnik njezinu kćer pipao po grudima i štipao po intimnim dijelovima tijela, policiji prijavila njezina majka. Pisali su i da je Gradsko vijeće Staroga Grada osumnjičenog svećenika prije dvije godine nagradilo je nagradom za životno djelo.

Hvarska biskupija je u priopćenju izrazila žaljenje te suosjećanje sa žrtvom i njezinom obitelji, ističući kako je u skladu s propisima kanonskoga prava dijecezanski biskup izrekao osumnjičenom svećeniku sve mjere predviđene crkvenim zakonodavstvom u takvim slučajevima.

"Hvarski biskup Petar Palić izražava duboko žaljenje i suosjećanje s osobom koja je doživjela zlostavljanje i njezinom obitelji. Ujedno biskup izražava beskompromisni stav u suočavanju s takvim zloporabama koje umnogome narušavaju povjerenje i svekolike odnose unutar crkvene zajednice", priopćili su tada iz Hvarske biskupije.

Prema neslužbenim informacijama medija, osumnjičeni svećenik M.Z. rodom je s Brača, a zaređen je 1971. godine. Od tada pa do ove suspenzije bio je župnik u Dolu na Hvaru, a oko 25 godina bio je župnikov suradnik u Starom Gradu. Zatim je obavljao i službu župnika u dvjema hvarskim župama: petnaest godina u Selcima i devet godina u Sv. Nedjelji.

Prije dvije godine, kada je dobio nagradu Gradskog vijeća Staroga Grada, pisalo se da je "vrlo omiljen među vjernicima te je nadaleko poznat kao iskren, dobronamjeran i gostoljubiv čovjek, te mnogi o njemu govore da ima veliko srce". Na otoku je poznat kao strastveni maslinar koji se brine o više od 350 stabala maslina, te su ga nazvali i "najvećim maslinarom među hrvatskim svećenicima".

