Pod geslom 'Grad:išće' u Beču predstavljen 79. Hrvatski bal

Tradicionalni Hrvatski bal gradišćanskih Hrvata u austrijskom glavnom gradu, 79. po redu, predstavljen je u četvrtak u Hrvatskom centru u Beču. Kao što je najavljeno ova balska svečanost održati će se 17. siječnja 2026. godine u poznatom bečkom Parkhotelu Schönbrunn.

Geslo ovogodišnjeg bala je “Grad:išće”, koje ukazuje da su se gradišćanski Hrvati odlučili ove godine posvetiti sami sebi i vlastitim korijenima. Dosad su uvijek narodnim skupinama ili raznim akterima iz drugih krajeva ili zemalja davali priliku za promociju. Sada su ponovno gradišćanski Hrvat, kako u gradu Beču, tako i u Gradišću - na redu.

Ili kako je za Večernji list rekao Petar Tyran, glavni koordinator Hrvatskog bala i čelnik Društva za podupiranje bečke balske svečanosti u Beču, “ovaj smo put odlučili vratiti se doma”. Prošle je godine bal, primjerice bio u znaku Ladinaca iz Južnog Tirola u Italiji. Tyran je istakao kako ovogodišnje geslo “Grad:išće” dovoljno govori o čemu se radi, uz napomenu kako je idejni začetnik gesla bila Lidia Novak.

“U ovom se geslu, koji je igra riječi, mnogo toga skriva. Da grad Beč traži svoje korijene, ili da traži svoje Hrvate. Ali i da Hrvati traže Grad i Gradišće”, pojasnio je Tyran. Kroz program predstavljanja 79. Hrvatskog bala vodila je Ana Marija Zvonarić. Kako je naglasila Bal će svečano otvoriti Folklorni ansambl “Kolo Slavuj” sa spletom pjesama i plesova, a program je još u pripremi. Riječ je, kako smo saznali, ne samo o tradicionalnom nego i modernom folkloru.

Voditeljski par na Balu bit će Agnes Jagšić i Mitja Milošić iz Gradišća. Bogati kulturno-zabavni program će se odvijati u četiri dvorane. Nastupiti će, uz Pax-e iz Gradišća i Sigi Feigl Orkestar iz Leibnitza, i glazbenici i glazbenici iz Hrvatske, Italije i austrijskog susjedstva. Tu će kao i svake godine biti moliškohrvatski glazbeni sastav KroaTarantata, zadužen za ranojutarnju kvadrilu, koja uvijek napuni plesni podij do posljednjeg mjesta. Goste će zabavljati i Tamburica Vorištan, sastav Koprive iz mađarskog Petrovog Sela, Kuštarovci, Idemo, duet KaRo, te disco Olinclusive.

Uz to organiziran je i tradicionalan Sekt-bar vinarije Szigeti, bogata lutrija i tradicionalna kockarnica, koja će ove godine biti proširena s igrom Blackjack. Među raznim poslasticama bit će i balsko vino Blanc de noir, od vinogradara Herberta Lassla iz Gradišća. Koliko je vino važno, pokazao je i balski tim, koji je ove godine osobno došao u berbu grožđa.

Na predstavljanju bala u Hrvatskom centru, predstavljeno je i balsko vino, koje je, kao što je to uobičajeno kod gradišćanskih Hrvata, blagoslovio đakon Georg Vuković.

Dakle, zabave i uživanja na pretek! Ali to nije sve! Kako Hrvatski bal svake godine počiva na četiri stupa, kulturi,diplomaciji, politici i gospodarstvu, u gosti će doći i brojni društveno-politički djelatnici, diplomati, kulturnjaci i gospodarstvenici iz Austrije, Hrvatske i drugih europskih zemalja. Ne samo na zabavu, nego i na razmjenu mišljenja i dogovore o poslu i budućoj suradnji.

Kako smo čuli od organizatora očekuje se negdje između 1000 i 1300 posjetitelja, kao svake godine. Karte su već u prodaji, a ove godine po prvi put i online. Prvih 111 kupaca ulaznice mogu kupiti po osjetnom popustu. To je samo kratkotrajna prodajna akcija. Karte se mogu kupiti i osobno, u Hrvatskom centru u Beču. Glazbeni okvir predstavljanju 79. Hrvatskog bala gradišćanskih Hrvata u Beču dao je glazbeni sastav Kola Slavuj impozantnom svirkom, kao podsjetnik da će upravo oni 17. siječnja 2026. svečano otvoriti bal.