Mladi Hrvati u europskom vrhu u konzumaciji ove droge, samo je jedna zemlja gora od nas

Prema najnovijim podacima Europske agencije za droge (EUDA) objavljenima u publikaciji European Drug Report 2025, Hrvatska se nalazi u samom europskom vrhu po konzumaciji kanabisa među mladima. Čak 20 posto mladih u dobi od 15 do 34 godine izjavilo je da su konzumirali marihuanu u posljednjih godinu dana.

Viši udio zabilježen je samo u Italiji, gdje kanabis koristi 22 posto mladih, dok Francuska i Španjolska bilježe po 19 posto. Slijede Nizozemska i Češka s 18 posto te Njemačka sa 17 posto. Najniže stope konzumacije zabilježene su u Mađarskoj (3 posto), Grčkoj i Portugalu (5 posto) te u Rumunjskoj i Bugarskoj (6 posto).

Iako je naša zemlja među europskim liderima u ovom segmentu, razlike među državama jasno pokazuju da klima i društveni čimbenici značajno utječu na stope konzumacije. Također, promjene u zakonskim okvirima i društvenim normama mogu dodatno oblikovati trendove u budućnosti. Zanimljivo je da u zemljama poput Danske i Švedske konzumacija kanabisa nije toliko prisutna, s postocima od 11% i 7%, dok Finska i Norveška bilježe 14% i 13%.

U kontekstu legalizacije, nekoliko europskih zemalja poduzelo je korake prema legalizaciji kanabisa. Njemačka je postala deveta zemlja u Europi koja je legalizirala rekreativnu upotrebu kanabisa za odrasle osobe od 18 godina i starije, dopuštajući posjedovanje do 25 grama kanabisa u javnosti i do 50 grama kod kuće, te uzgoj do tri biljke za osobnu upotrebu.

Foto: Marko Picek/PIXSELL

Nizozemska je proširila svoj državni eksperiment legalizacije prodaje kanabisa, omogućujući 80 coffeeshopova u 10 općina da prodaju marihuanu od 10 licenciranih proizvođača. Češka planira legalizirati rekreativnu upotrebu kanabisa od 2026. godine, dopuštajući posjedovanje do 25 grama u javnosti i do 100 grama kod kuće, te uzgoj do tri biljke za osobnu upotrebu.