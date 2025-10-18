Naši Portali
ZAHTJEVNA INTERVENCIJA

U Austriji 13-godišnjakinja ušla u sušilicu rublja i nije više mogla izaći. Vatrogasci ju spasili hidrauličnim škarama

Pixabay/Ilustracija
Autor
Snježana Herek
18.10.2025.
u 21:51

Akcija spašavanja je trajala oko sat vremena, a u njoj je sudjelovalo 18 vatrogasaca

Austrijski mediji u subotu su izvijestili o 13-godišnjoj djevojčici iz Mödlinga u austrijskoj pokrajini Donjoj Austriji, koja je ušla u sušilicu rublja i u uskom prostoru bubnja se zaglavila. Kako više nije mogla izaći pozvani su vatrogasci gradskog Dobrovoljnog vatrogasnog društva. Bila je to ne samo neobična intervencija nego toliko složena i zahtjevna da su i vatrogasci morali upotrijebiti specijalne alate.

Prvo su vatrogasci pokušali osloboditi djevojčicu bez upotrebe alata. Međutim, kako to nije išlo, vatrogasci su morali posegnuti za hidrauličkim alatom. Tek tada su uspjeli napraviti dovoljno prostora da je pažljivo oslobode. Stroj je isključen iz struje, a kućište sušilice pažljivo rastavljeno. Sve to nije bilo lagano, jer se je odigravala prava psihička drama.

Naime, stanje zarobljene djevojčice se je pogoršavalo, pa je to bila utrka vatrogasaca s vremenom. Posao su im olakšavali medicinari koji su smirivali djevojčicu, dok su joj pružali prvu pomoć. “Djevojčica se je žalila na bolove, i oči su joj se stalno sklapale”, rekao predstavnik vatrogasaca austrijskim medijima. Napomenuo je kako je to bio razlog da upotrijebe hidraulične škare i odstrane i posljednje dijelove metalne obloge oko bubnja.

Akcija spašavanja je trajala oko sat vremena, a u njoj je sudjelovalo 18 vatrogasaca i četiri vatrogasna vozila. Nakon izvlačenja, 13-godišnjakinja je položena na nosila (spineboard), stabilizirana i prevezena u bolnicu. Žalila se je na bolove u ruci, ramenu i trbuhu. Još uvijek nije poznato zašto se je 13-godišnjakinja uopće uvukla u sušilicu za rublje i koliko je dugo bila u njoj, prije nego li su joj vatrogasci pritekli u pomoć.
