Počinje suđenje kakvog nije bilo u povijesti pravosuđa: Četiri bivša ministra i gradonačelnik na optuženičkoj klupi

Prije njih, takvog sudskog postupka nije bilo, a sumnjamo da će ga biti i poslije njih, bez obzira kako suđenje koje upravo treba početi na zagrebačkom Županijskom sudu završi. Jer njihova optužnica, u aferi "Po babi i stričevima" ući će u anale hrvatskog pravosuđa, zbog činjenice da su optužena čak četiri ministra jedne vlade. One Andreja Plenkovića. Ti ministri, godinama već bivši, su Darko Horvat, Josip Aladrović, Tomislav Tolušić i Boris Milošević, koji je bio potpredsjednik Vlade iz redova SDSS-a. Njima četvorici na optuženičkoj klupi pridružit će se i Damir Juzbašić, nekada HDZ-ov, a sada nezavisni gradonačelnik Županje. Optužnica je podignuta u listopadu 2022., pravomoćna je postala u ožujku ove godine, a spomenuta petorica danas bi trebala sjesti na optuženičku klupu kako bi im počelo suđenje.

USKOK u optužnici Horvata tereti da je 2018. kao ministar gospodarstva, poduzetništva i obrta, s Anom Mandac, nezakonito dodijelio 2,6 milijuna kuna bespovratnih sredstava gospodarskim subjektima za koje je bio i osobno zainteresiran. Što se tiče Miloševića i Tolušića, oni se terete da su urgirali za tvrtke za koje su bili zainteresirani. Aladrovića se tereti da 2018. i 2019. dok je bio ravnatelj Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO) urgirao za dva nezakonita zapošljavanja. Horvat se u tom dijelu tereti da je što osobno što preko Ane Mandac na to poticao Aladrovića. Sva četvorica su tijekom istrage nijekali krivnju.

Horvat je početkom 2022. uhićen praktički na radnom mjestu te je iz ministarske fotelje otišao u Remetinec. Slično će se nekoliko godina kasnije dogoditi i njegovom kolegi iz stranke i Vlade Viliju Berošu, koji će se da zagrebačkog Županijskog suda prošetati koncem idućeg tjedna, kada će se raspravljati o pravomoćnosti optužnice koju je USKOK podigao protiv njega, Hrvoja Petrača i drugih optuženih u aferi Mikroskopi. Što se tiče Horvata i društva, ni dva mjeseca od podizanja optužnice, u prosincu 2022. zagrebački Županijski sud je bio zakazao prvu sjednicu optužnog vijeća, na kojoj se trebalo raspravljati o pravomoćnosti te optužnice. Osim četvorice ministara i Juzbašića, USKOK je optužnicu u listopadu 2022. podigao i protiv još tri osobe: Ane Mandac, Katice Mišković i Velimira Žuneca koji su na toj prvoj sjednici optužnog vijeća odlučili priznati krivnju i nagoditi se s USKOK-om. Po tim nagodbama su i osuđeni, nakon čega je postupak protiv ministarske četvorke i Juzbašića razdvojen.

Nakon toga u veljači 2023. optužno vijeće je odlučujući o zahtjevima obrana za izdvajanjem nezakonitih dokaza, zauzelo stav da su dokazi koje je USKOK prikupio zakoniti te je tada odbilo zahtjev obrana za njihovim izdvajanjem. Na tu odluku, obrana se žalila, a VKS je u prosincu 2023. žalbu prihvatio. Po pravosudnim kuloarima se tada nagađalo da je riječ o jednom (ne)svjesnom manevru VKS-a, koji je vraćanjem optužnice optužnom vijeću spriječio da ona postane pravomoćna prije parlamentarnih izbora koji su se održali u travnju 2024. Samim tim VKS je spriječio i da se u kampanji spominje kako su Plenkovićevi bivši ministri pravomoćno optuženi zbog korupcije. Uglavnom, VKS je tada tražio da optužno vijeće detaljno obrazloži zašto smatra da je svaki od 310 dokaza, koje je USKOK protiv bivših ministra prikupio, zakonit dokaz.

Optužno vijeće je postupilo po uputi VKS-a, a obrane su ponovo tražile izdvajanje nezakonitih dokaza. No njihovu žalbu je VKS u studenom 2024. odbio. I tako se ušlo u 2025., kada je u siječnju sjednica optužnog vijeća bila odgođena jer su odvjetnici optuženika bili na godišnjem odmoru. Tada je odlučeno da će nova sjednica biti zakazana za 20. ožujka, kada su obrane ponovo tražile izdvajanje nekih dokaza kao nezakonitih. No sud je to odbio i optužnica je konačno postala pravomoćna. I sada je pred ministarskom četvorkom i Juzbašićem, suđenje koje će vjerojatno trajati - godinama.

U međuvremenu, Horvat se zaposlio u Končaru, Milošević je jedno vrijeme bio saborski zastupnik, a trenutačno je predsjednik Srpskog narodnog vijeća, dok su Aladrović i Tolušić otišli u privatne vode. Tolušić je otvorio vinariju zbog koje se našao na udaru Ureda europskog javnog tužitelja (EPPO), no u tom postupku mu dobro ide, jer je sud već dva puta vratio njegovu optužnicu na doradu, a zadnji put je to učinio u srpnju ove godine. Horvat, Aladrović, Milošević i Tolušić nisu jedini Plenkovićevi ministri u problemu s pravosuđem. Mariju Banožiću traje suđenje zbog nesreće sa smrtnom posljedicom, a Lovri Kuševiću zbog malverzacija koje je činio kada je bio načelnik Nerežišća. No najdalje od svih njih je dogurala Gabrijela Žalac, nekadašnja Plenkovićeva miljenica, koja je imala ukupno četiri postupka, a u tri od njih je već priznala krivnju te je i osuđena. U dva predmeta EPPO-a, ukupno je osuđena na dvije godine i sedam mjeseci zatvora, dok je u jednom predmetu USKOK-a uvjetno osuđena, a u drugom, po neslužbenim informacijama, također pregovara o priznanju krivnje i nagodbi.