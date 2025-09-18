Ubio ženu zbog stana i bacio je u bunar? Sad je izveo manevar na sudu, a ovako je govorio ocu: Kopaju bagerima. Vjerojatno je budu našli

Neočekivan obrat i to poveći ili manevar obrane koji baš nema previše logike? Pitanje je to koje se postavlja nakon onog što se dogodilo u nastavku suđenja Damiru Keleminčiću (66), optuženom da je 2011. ubio svoju susjedu Slavojku Senišin (76) kako bi se domogao njezinog stana. Jer Keleminčić je otkazao punomoć svom odvjetniku i to u trenutku kada je dokazni postupak došao do kraja. Obrana i optužba su trebale iznijeti svoje završne riječi, nakon čega bi uslijedilo izricanje nepravomoćne presude krajem ovog ili početkom idućeg tjedna.

No kako je Keleminčić otkazao punomoć svom odvjetniku, i to dan prije nastavka suđenja, stvari su se zakomplicirale. Odvjetnika mora izabrati ili će mu ga sud postaviti po službenoj dužnosti. Sud je to odlučio napraviti, kako Keleminčić ne bi odugovlačio suđenje, no on je rekao da će sam izabrati novog odvjetnika. Međutim taj novi odvjetnik će sigurno tražiti neko vrijeme za upoznavanje sa spisom pa će se cijela stvar dodatno odužiti zbog Keleminčićevih postupka koji se mogu tumačiti i kao legalna opstrukcija obrane. Otkazivanjem punomoći odvjetniku Keleminčić je prolongirao objavu nepravomoćne presude, a sudu je predao i neke dokumente, koji bi, po njemu trebali dokazati da on nije kriv.

Početkom rujna, kada je iznosio obranu, nijekao je krivnju, a sada tvrdi da je u vrijeme kada tužiteljstvo tvrdi da je ubio susjedu, bio na brodu u Crnoj Gori. Sudu je predao brodsku papirologiju koja sadrži popis posade, kad je sišao s broda, kad je uplovio u Crnu Goru, dokumente s datumom ukrcaja i iskrcaja putnika kao i popisom posade i putnika s potpisom i pečatom Ministarstva mora, prometa i infrastrukture. Svi su datirani između lipnja i rujna 2011., pa će se vjerojatno trebati utvrditi i njihova autentičnost.

Tužiteljstvo Keleminčića tereti za odiozan zločin, odnosno teško ubojstvo iz koristoljublja jer se u optužnici navodi da je Keleminčić ubio svoju susjedu Slavojku Senišin (76). Prema optužnici, odiozno djelo počinio je između rujna i 5. studenog 2011.. Bio je susjed Slavojke Senišin te je, tvrdi tužiteljstvo, želio ući u posjed stana koji je bio u njezinom vlasništvu te vlasništvu njezina sina. Riječ je o stanu velikom 72 metra kvadratna, a Keleminčić se tereti da je iskoristio činjenicu što je žrtva živjela sama i što mu nije mogla pružiti otpor. Prišao joj je s leđa, zadavio je žicom, koju joj je dvostruko omotao oko žrtvina vrata.

Zatim je vukao i stezao krajeve žice dok je nije udavio, nakon čega joj je zapešća vezao selotejpom, a njezinom mrtvo tijelo zamotao u tepih i prevezao u Prečno. Tamo je imao vikendicu s dvorištem i gospodarskim objektima. Tijelo je bacio u bunar, a bunar zatrpao građevinskim materijalom, ciglom, dijelovima betona... Naknadno je površinsko okno bunara premjestio ispred kuće, kao bi prikrio mjesto gdje je bacio tijelo. Keleminčić je ispravno smatrao da će biti prijavljen nestanak Slavojke Senišin, a prijavio ga je njezin sin 5. studenog 2011.

Kako potraga za njom nije urodila plodom, Keleminčić je strpljivo čekao da prođe zakonski rok od pet godina od nečijeg nestanka za proglašenje te osobe mrtvom. Potom je 20. rujna 2016. na Općinskom građanskom sudu u Zagrebu podnio zahtjev za promjenom upisa nekretnine. Sa sobom je imao ugovor u kojem sebe neistinito naveo kao kupca stana Slavojke Senišin. U ugovoru koji nikada nije sklopljen pisalo je da je kupoprodaja stana obavljena 7. lipnja 2005., a čak je bio ovjeren i kod javnog bilježnika. Keleminčić je bio čak toliko bezobziran, smatra tužiteljstvo, da požuruje uknjižbu, koja je i provedena 16. siječnja 2017., nakon čega je on provalio u stan, promijenio bravu i u njega uselio svog sina. A sin je u njemu živio dok nije otkriveno što mu je otac, kako ga se optužnicom tereti, učinio.

Tijelo žrtve nađeno je u rujnu 2022. u spomenutom bunaru na dubini od sedam metara i identificirano je preko DNK. Ruke su joj bile vezane na leđima samoljepljivom trakom, oko glave joj je više puta bila omotana PVC vrećica, dok joj je oko vrata bila omotana plastificirana žica dugačka 175 centimetara. Prije no što je uhićen, policija ga je tajno pratila i prisluškivala, pa je tako snimljeno kako u rujnu 2022. zove razne ljude i govori im što se događa dok su psi za detekciju mrtvih tijela njuškali po njegovom imanju u Prečnom. Ti tajno snimljeni razgovori su ranije preslušani u sudnici

- Dođeš na večeru? - pita ga prijateljica u jednom od tih razgovora.

- Ne mogu jer se radi o nestanku one žene - odgovara on.

- Koje žene? - pita ga sugovornica.

- One koje je živjela u mojoj kući ili živi te za koju se ne zna gdje je - odgovara on.

Kako policijska potraga traje, tako je Keleminčić u sve većoj panici pa 21. rujna 2022. zove svog oca.

- U Prečnom sam. Kopaju bagerima. Vjerojatno budu našali Slavojku... Oprosti za sve... Branio sam se od nje, a ovo ti pričam tako da znaš - kaže on ocu.

- Kaj si je ti maknul? - pita ga otac.

- Da, samo ne smiješ to, nemoj nikome reći, oni kopaju cijelo dvorište... - odgovara Keleminčić.

- A budu li je našli? - pita ga otac.

- Vjerojatno budu, bila je to samoobrana... samo ti to mogu reći i vjerojatno tako brzo neću doći kući - kaže Keleminčić, očito svjestan da je njegovo odiozno djelo razotkriveno nakon 11 godina.

Nakon što su snimke na prijašnjim raspravama preslušane u sudnici Keleminčić se o njima tada očitovao. - To što sam rekao sam evidentno rekao pod pritiskom policije. Ucjenjivali su me i na perfidan način navukli. U tim telefonskim razgovorima se vidi da želim krivnju maknuti sa sinova. Bunar sam zatrpavao od 2009. do 2014. kada sam mijenjao krov. Policija je kopajući stala na sedam metara dubine. Terorizirali su me jer su čuli zafrkanciju iz birtije da sam ju ja bacio u bunar. No ona je tada bila u vezi s nekim. Tužiteljica je rekla da sam pokazao bešćutnost, ali ja sam vrlo emotivna osoba jer kad vam netko prijetio da će mene i moje sinove strpati u Remetinec za ubojstvo, izmislio sam nož. Nisam ni znao kako je Slavojka ubijena – kazao je na prijašnjim raspravama Keleminčić.

Tvrdio je i da ga je policija zastrašivala, mobingirala i tjerala da prizna ubojstvo. Iskazivao je i da je zbog toga, kako kaže policijskog terora, on i razgovorima spominjao i nož i samoobranu.