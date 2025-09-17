Osuđen sudac Živić koji je priznao da je lažirao sudsku odluku. Dobio - rad za opće dobro

Iako je tijekom istrage tvrdio da nije kriv, Mirko Živić, bivši sudac Općinskog suda u Slavonskom Brodu, kojeg je USKOK teretio za krivotvorenje isprave i zloporabu položaja i ovlasti, na koncu je ipak promijenio mišljenje. Pa je u pratnji svog odvjetnika Frana Olujića došao na Županijski sud u Osijeku, gdje je prvo priznao krivnju, a zatim je na temelju nagodbe s USKOK-om, osuđen na jedinstvenu kaznu od 10 mjeseci zatvora, koji su mu zamijenjeni radom za opće dobro.

Živić je u travnju zbog bio uhićen i na kratko pritvoren, no kako je odmah nakon uhićenja sam od Državnog sudbenog vijeća (DSV) tražio da ga se razriješi sudačke dužnosti, nakon što je DSV to i učinio, odmah je bio pušten da se brani sa slobode. Živića je USKOK teretio da je 18. veljače 2025. krivotvorio sudski zapisnik u kojem je odlučujući o produljenju istražnog zatvora za Elmira Bairamova, optuženog za krijumčarenje ljudi, u zapisniku naveo da su ročištu nazočili i članovi optužnog vijeća i odvjetnica Bairamova, koja se na odluku o produljenju istražnog zatvora, kako se navodilo u zapisniku, nije žalila. To nije bilo točno jer odvjetnica optuženika nije bila na raspravi, a na raspravi nije bilo ni dvoje sudaca koji su sa sucem Živićem trebali činiti optužno vijeće.

Iako je sudac Živić u spornom zapisniku s rasprave naveo da je na njoj bila Ana-Maria Bogović, odvjetnica optuženika, ispostavilo se da to nije točno jer je na raspravi bila odvjetnička vježbenica bez položenog pravosudnog ispita, koja nije bila ovlaštena zastupati optuženika, a nije se ni na koji način očitovala o produljenju istražnog zatvora.

Nadalje, USKOK je suca Živića teretio da je tijekom ročišta, nazvao odvjetnicu Ana-Mariju Bogović, nakon čega je znajući da ona nije došla na ročište o kojem nije bila uredno obaviještena, u sudski zapisnik nezakonito konstatirao njezinu nazočnost i njezine navodne izjave da se ne protivi produljenju istražnog zatvora te da se odriče žalbe. Na spornom zapisniku nema potpisa braniteljice okrivljenika, dok su zapisnik potpisali okrivljenik i ovlašteni tužitelj.

USKOK je u optužnici navodio i da je takvim postupanjem sudac Živić uskratio stranom državljaninu pravo na stručnu pomoć branitelja prilikom odlučivanja o produljenju istražnog zatvora, kao i temeljno pravo na podnošenje žalbe protiv odluke o produljenju istražnog zatvora, koja prava su zajamčena Ustavom Republike Hrvatske, Europskom konvencijom o zaštiti ljudskih prava i temeljnih sloboda te Zakonom o kaznenom postupku.