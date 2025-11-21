Naši Portali
OSUMNJIČENICI DOVEDENI NA SUD

Počelo dokazno ročište, odvjetnik jednog osumnjičenika: 'Poriče krivnju. Nije kažnjavan niti osuđivan'

Zagreb: Ivan Orešković, odvjetnik prvooptuženog u slučaju Vjesnik
Foto: Josip Regovic/PIXSELL
1/6
VL
Autor
Ivana Jakelić
21.11.2025.
u 16:49

Rekao je i da mladić nije imao do sada nikakvih problema sa zakonom.

Na zagrebačkom Županijskom sudu počelo je dokazno ročište na kojem trebaju biti ispitani maloljetnici koji su svjedočili izbijanju požara u zgradi Vjesnika. Nakon što oni budu ispitani kao svjedoci pred sutkinju istrage će bit dovedena i dvojica 18-godišnjaka koje se sumnjiči da su požar izazvali.

Ivan Orešković, branitelj jednog od njih kazao je kako obrana smatra da nema osnova za određivanje istražnog zatvora te je naveo da će obrana, ako sud bude smatrao da tih osnova ipak ima, predložiti određivanje istražnog zatvora u domu. Kazao je i da je njegov klijent iznio obranu te je zanijekao krivnju. Rekao je i da mladić nije imao do sada nikakvih problema sa zakonom.

Ivan Orešković, odvjetnik prvooptuženog u slučaju Vjesnik
Ključne riječi
istražni zatvor branitelj maloljetnici požar Vjesnika

Komentara 5

Pogledaj Sve
DA
dadalina
17:36 21.11.2025.

Odličan učenik ,a toliko glup ?

SL
slonko
17:21 21.11.2025.

Obzirom da su uništili našu, zagrebačku imovinu (koja je postala državna+4 vlasnika), a imena im se ne smiju objaviti, kao mladi su i samo su provalili i samo su zgradu zapalili. No, dok čekaju suđenje, svaki dan ih treba dovozitii u zgradu, neka rasčišćavaju kat po kat. Rad na friškom zraku će im dobro doći da im se pročiste moždane vijuge. Pa možda shvate što su učinili.

ZG
zgubidan
17:12 21.11.2025.

Ček, olakotna okolnost maloljetniku je da nije do sada kažnjavan? Malo mi djeluje alanfordofski ili tomfordovski

