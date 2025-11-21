Počelo dokazno ročište, odvjetnik jednog osumnjičenika: 'Poriče krivnju. Nije kažnjavan niti osuđivan'

Na zagrebačkom Županijskom sudu počelo je dokazno ročište na kojem trebaju biti ispitani maloljetnici koji su svjedočili izbijanju požara u zgradi Vjesnika. Nakon što oni budu ispitani kao svjedoci pred sutkinju istrage će bit dovedena i dvojica 18-godišnjaka koje se sumnjiči da su požar izazvali.

Ivan Orešković, branitelj jednog od njih kazao je kako obrana smatra da nema osnova za određivanje istražnog zatvora te je naveo da će obrana, ako sud bude smatrao da tih osnova ipak ima, predložiti određivanje istražnog zatvora u domu. Kazao je i da je njegov klijent iznio obranu te je zanijekao krivnju. Rekao je i da mladić nije imao do sada nikakvih problema sa zakonom.