Oni su bili na 16. katu Vjesnika: 'Nemamo ni struje ni vode! Znate li kako sada radimo?'

Nesmotrenost (ili zlonamjernost) skupine besposlenih tinejdžera koji su se u zapuštenom Vjesnikovom neboderu igrali vatrom osjećat će se i u sportskom životu Hrvatske i to na onoj administrativnoj razini. Jer, poznato je da su na 16. katu "bajadere" bili privremeni uredi niza nacionalnih sportskih saveza koji čekaju da se obnovi Dom sportova. A ondje su, uz pomoć Hrvatskog olimpijskog odbora, svoj kutak pronašli administrativci vodećih državnih udruga iz gimnastike, hokeja na travi, badmintona, biciklizma, mačevanja, golfa, streličarstva, skvoša, ragbija, triatlona, orijentacije, rekreacije i Kluba olimpijaca. Kako bi im pomogao, HOO im je ponovo izašao u susret o čemu nam je govorio glavni tajnik HOO-a Siniša Krajač:

- Premda to nije naša obveza mi smo im ponudili naše prostore pa tako i prostor Sportske televizije. A kod nas su dobili i ormare za arhivu. Odmah drugi dan naručili smo računala za njih. Badmintonu je izgorjela oprema, neposredno prije nastupa na velikom natjecanju pa ćemo im mi to dati.

Sve to Krajač nam je pričao iz hladnog ureda. Naime, budući da je prostor koji pripada nacionalnoj sportskoj kući dio kompleksa Vjesnik, HOO-ovci su ostali bez vode, struje i grijanja.

- Premda nemamo osnovnih uvjeta za rad mi radimo. U uredima sjedimo u jaknama a vodu za osnovne higijenske potrebe dobavljamo u kanisterima iz Studentskog doma ili iz obližnjeg kafića. Kako nemamo niti interneta naša računala na njega spajamo preko mobilne pristupne točke naših mobitela a kada nam se baterija laptopa isprazni odemo ga puniti u kafić.

Do kada će HOO biti u "ratnom stanju" to zasad nitko ne može reći. Barem dok statičari ne utvrde stanje nosivosti temeljne konstrukcije izgorjelog nebodera.

- S obzirom na to da smo, iz razloga predostrožnosti, isključeni iz svih instalacijskih mreža, dobit ćemo u utorak agregat kako bismo mogli puniti naša računala, da možemo pisati i primati dopise, da možemo komunicirati s hrvatskom sportskom zajednicom. Na grijanje i vodu ćemo čekati zacijelo duže.

Osim što su bez struje, interneta i vode, u HOO-u su ostali i bez polovice ureda.

- Zbog ugroze od urušavanja nebodera ne smijemo koristiti pola naših ureda. U našoj zgradi razvučena je policijska traka i iza toga ne možemo ali čim nam dođe struja ja ću djelatnicima osigurati računala da mogu raditi u našoj dvorani za sastanke ili u knjižnici.

Kako onda ovih dana HOO funkcionira?

- Radimo sve dane ali prilagođeni okolnostima. Svi direktori moraju biti na poslu od 9 do 12 kako bismo dogovorili kako ćemo funkcionirati sljedeći dan jer se iz dana u dan mijenja situacija. Uostalom, budu li nadležne službe bilo što isprobavale s vodom ili strujom netko od naših ljudi mora biti prisutan.

A bili su prisutni, u to smo se uvjerili vidjevši Hrvoja Balena i Marina Lončara kako dežuraju pored HOO-ve zgrade, i u noći u kojoj je Vjesnik gorio.

- Neki od mojih djelatnika su me navodno htjeli prijaviti jer im, kažu, ugrožavam zdravlje. No, ja ih samo podsjećam da i po ovakvom vremenu neki sportaši treniraju na vanjskim terenima, a da su oni najveći dio karijere proveli u toplom, i da smo svi mi tu da sportašima budemo potpora. Osim toga, hoću da se naši djelatnici naviknu i na rad u ovakvim uvjetima jer vi nikad ne znate kakva vas nepogoda može snaći. Uostalom, pa onaj dron koji je pao pored Studentskog centra mogao je pasti i na dio HOO-vih prostorija - kazuje Krajač koji na dnevnoj bazi vodi poslove u suradnji s predsjednikom HOO-a Zlatkom Matešom.

- Ovo s Vjesnikom najbolja vam je potvrda koliko je sport potreban ovom društvu. Jer da je ta, očito besposlena mlađarija, bila te večeri na nekom treningu ne bi ima palo na pamet da gluvare po Vjesniku i da ga pri tome i zapale.