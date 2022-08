Počela sam na trošnim kompjutorima, a radila sam na podu dječje sobe, bez radnog stola

Ivana Bukvić poznata je berlinska dizajnerica interijera i vlasnica studija Ivy's Design. Stekla je popularnost preobrazbom povijesne zgrade u berlinskoj otmjenoj četvrti Mitte u svojevrsno urbano igralište za poslovanje.

Svrstavaju je među zvijezde berlinskog dizajna interijera, a ona kaže da samo radi svoj posao dajući sve od sebe da svakom klijentu pruži nešto posebno i zanimljivo, a da to opet bude toplo i praktično te prilagođeno klijentovim potrebama.

– Drago mi je vidjeti i čuti da se moj rad i trud prepoznaju i cijene – kaže Ivana.

Foto: Privatni album

Rođena je u Derventi, a u Zagreb je s roditeljima došla kao izbjeglica 1992. godine. U Berlin se zbog ljubavi doselila prije 12 godina.

- U Berlin sam došla zbog supruga kojeg sam upoznala prije 20 godina. On je dijete hrvatskih korijena, ali rođen je i odrastao u Berlinu. Ali Zagreb i Berlin držim jednako važnim mjestima u svome srcu, u Zagrebu sam odrasla, a u Berlinu sam pronašla sebe. No nikada ne zaboravljam svoje korijene, ponosna sam bosanska Hrvatica – kaže Ivana.

Ured je otvorila u veljači 2017. godine, ali se dizajnom interijera počela baviti nekoliko godina prije.

– Nakon nekoliko uspješnih projekata na kojima sam radila sa suprugom, moj način rada prepoznali su i drugi i tražili da dizajniram za njih. To su poslovna visoka škola Gizma i tvrtka koja se bavi prodajom igračaka MyToys. Zbog njih sam osnovala tvrtku i poslije je sve samo išlo dalje, klijent po klijent, a često bude i 4 – 5 različitih klijenata u isto vrijeme – otkriva Ivana.

Rado ističe svoju prvu zaposlenicu Ilonu Pintar, koja je ostala s njom sve do danas.

Foto: Privatni album

- Ilona je moja prva zaposlenica otkako sam osnovala Ivy’s Design & Art studio za uređenje interijera. Započele smo s radom na trošnim kompjutorima na podu dječje sobe, doslovno bez radnog stola. Danas smo obje jako ponosne na sve što smo postigle. Odmah nakon što sam zaposlila Ilonu, skočile smo u vruću vodu i počele raditi skupa na dva projekta, uređivale smo stan food blogerice Edite i delikates-bar Ernte Zeit, za što smo dobile i nagradu u Italiji - kaže Ivana.

Ivana je uređivala urede, restorane, kafiće, stanove, kuće... Kaže da su joj najteži projekti oni u kojima klijent nema potpuno povjerenje u nju i njezin rad.

– Ako ima bilo kakvu sumnju u moju kvalitetu ili ne govori o svojim željama i potrebama te nije iskren o stvarnim financijskim mogućnostima, kada stvari nisu jasne ili kada su nedorečene te ako postoji zrno sumnje, dolazi do nepotrebne nervoze. Ako se nešto gradi na nestabilnim nogama, teško je procijeniti je li riječ o klasičnom radnom stresu ili dodatnom stresu uzrokovanim unutarnjim nemirima. No kada se dizajner i klijent dobro razumiju i stvori se kemija, nema teškog projekta. Najdraži su mi oni projekti kojima su klijenti zadovoljni . Ali ako moram izdvojiti samo jedan, rekla bih da je to delikates-bar Ernte Zeit, jer sam radeći ga naučila puno o sebi. Do tada nisam ni bila svjesna svoje vrijednosti i talenta. Na tom sam projektu dobila mnogo samopouzdanja, bez obzira na sve nedaće koje su se našle na putu. No ponosna sam na svaki projekt jer znam da sam uvijek dala sve od sebe da ga vrhunski napravim – kaže Ivana.

Foto: Privatni album

Njezini su klijenti, kaže, divni poslovni ljudi, znaju što im treba i vjeruju u nju te joj predaju svoje prostore s potpunim povjerenjem.

– Pomalo je neobično to što većina želi da sve izgleda skupo, a da jeftinije prođu, ali to je normalno i očekivano. Svi žele biti zadovoljni svojim prostorima, žele da prostor odražava njih ili njihov brend i da se osjećaju ugodno te da mogu biti ponosni njime. A ja pokušavam to postići svojim idejama.

Zaštitni znak njezina ureda, ali i dizajna je bršljan koji je simbol ženstvenosti, upornosti i ljekovitosti.