'Plenkoviću, zašto ignorirate pravo žene na prekid trudnoće?'

Hoće li hrvatski građani od premijera Andreja Plenkovića i njegove Vlade konačno čuti što misle o pravu žene na izbor, o uređenju prekida trudnoće u Hrvatskoj nakon 1978. godine ili će na zahvat i dalje morati odlaziti u Sloveniju i susjedne zemlje, zanima predsjednika Demokrata Miranda Mrsića koji je podsjetio da Vlada još nije ispoštovala odluku Ustavnog suda iz veljače 2017. godine da u roku od dvije godine treba zastarjeli zakon o prekidu trudnoće uskladi s današnjim vremenom.

Podsjetio je kako je i on još u siječnju ove godine po hitnom postupku u saborsku proceduru uputio svoj prijedlog tog osuvremenjenog zakona, no do danas nije dobio odgovor Vlade ni Sabora kada će se taj zakon raspraviti. Zato će, naglašava, iskoristiti poslovničku mogućnost da skupi potpise zastupnika kako bi se taj njegov prijedlog stavio na vrh dnevnog reda i odmah raspravio.

- Pitam premijera i resornog ministra, zašto bježite od ove teme, zašto 11 mjeseci nije nitko u stanju reagirati na prijedlog zakona koji vam je dostavljen? Pravo žene na izbor ne smije se dovesti u pitanje i sramota je za Hrvatsku da nije bila u stanju od 1978. donijeti novi zakon, sramota je i da se pod izlikom prigovora savjesti ženama uskraćuje njihovo ustavno pravo. Žena ima pravo donijeti odluku o prekidu trudnoće do navršenih 12 tjedana gestacijske dobi, na besplatan prekid trudnoće u svim u svim javnim bolničkim ustanovama, sama odlučivati bez zadiranja u privatnost i obveze dodatnog savjetovanja, na bezbolan kirurški prekid trudnoće, na mogućnost izbora metode prekida trudnoće i na medicinsku pomoć liječnika bez priziva savjesti – kazao je Mrsić.

Nužno je zakonski urediti i institut priziva savjesti jer smo svjedoci da mnoge liječnike savjest sputava u javnim medicinskim ustanovama, nastavlja Mrsić dodavši kako svaka javna zdravstvena ustanova koja ima ginekološki odjel mora osigurati dostupnost zahvata, što znači liječnike koji nisu izrazili priziv savjesti. One ustanove koje to ne osiguraju bit će novčano kažnjene, tvrdi.

- Za Hrvatsku je sramota da je medikamentozni prekid trudnoće moguć samo u Puli i Rijeci. Ne samo da je upola jeftiniji nego je manje invazivan, manje rizičan i manje je štetan za budućnost i fertilitet žene. Uz priziv savjesti i ovako velike troškove ovaj zahvat postaje nedostupan velikoj većini žena, a u nekim dijelovima Hrvatske je potpuno onemogućen – pojašnjava Mrsić dodavši kako pred svime tima Plenković i njegova Vlada zatvaraju oči.

- Vrijeme je da Hrvatska nakon 1978. godine odluči u kojem smjeru želi ići, hoće li krenuti putem Poljske ili će poput većine članica EU na suveren način urediti pitanje prekida trudnoće, štiteći pravo žene da odlučuje o svom tijelu i zdravlju.Vrijeme je da pokažemo da Ustav mora poštovati i da pokažemo da u Saboru postoji većina koja neće dopustiti da se ugrozi pravo žene na izbor – zaključio je Mrsić.

Spomenka Avberšek iz njegove stranke kaže kako je bitno naglasiti kako iza udruga koje se mole pred bolnicama protiv pobačaja stoji Crkva, te kako premijera i HDZ ova tema sad ne zanima upravo zbog Crkve.

- No to naše žene ne zanima i neće ih spriječiti u njihovom pravu na odlučivanje, i dobro je dok prekid trudnoće idu raditi u zapadne zemlje, odnosno Sloveniju. Gdje će ići one žene koje nemaju novca za to, hoće li završiti u nekim mračnim podrumima gdje riskiraju živote – zanima je.

Kao dugogodišnja bivša sindikalistica, čestitala je svim učiteljima u njihovoj borbi, iako drži kako nisu ispunjeni njihovi zahtjevi, budući da im se dio rasta koeficijenata obećava tek za dvije godine. Kao bivša medicinska sestra, premijera je pozvala da sad koeficijente digne i svim zdravstvenim djelatnicima, jer oni su ti koji najviše iseljavaju što je potrebno zaustaviti želimo li da Hrvatska svojim građanima osigurava kvalitetnu zdravstvenu skrb.