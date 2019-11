Plenkoviću ‘mine’ i iz metropole: U bitku za Zagreb ulazi pet kandidata

Proces unutarstranačkih izbora u HDZ-u trebao bi početi u siječnju jer se nova vodstva biraju od temeljnih ogranaka preko općinskih, gradskih i županijskih organizacija da bi se u svibnju, odnosno lipnju biralo novo Predsjedništvo i predsjednik HDZ-a. Kao potencijalni protukandidati Andreju Plenkoviću već su se javili Davor Ivo Stier, Miro Kovač i Ivan Penava, a prekjučer je na svojem profilu na Facebooku ponovnu kandidaturu najavio i Tomislav Karamarko, bivši predsjednik HDZ-a. Podulji post završio je rečenicom: “Vidimo se na unutarstranačkim izborima.”

U HDZ-ovim kuloarima čuje se da teren za svoju kandidaturu za šefa HDZ-a ispipava i Tomislav Tolušić, smijenjeni ministar iz Virovitičko-podravske županije. Kad se u obzir uzmu i diverzije u režiji Josipa Đakića, Tolušićeva političkog partnera, moglo bi se zaključiti da uvrijeđeni Virovitičani spremaju protuudar Plenkoviću. Međutim, Tolušić je na naše pitanje jesu li točne informacije da ispipava teren odgovorio da su netočne.

– Bavim se svojim poslom u Saboru, a o izborima u stranci uopće još ne razmišljam. Voditelj sam kampanje za predsjedničke izbore u svojoj županiji i, kada govorimo o stranačkom djelovanju, time se sada bavim. I imat ćemo odličan rezultat, kao i na svakim izborima dosad – odgovorio je Tolušić.

I dok su glavni izazivači još pritajeni jer vrh HDZ-a traži da se tijekom kampanje za predsjedničke izbore ne vodi i ona za unutarstranačke izbore, zanimljivo je vidjeti što se zbiva na lokalnoj razini, u najjačim HDZ-ovim gradskim i županijskim organizacijama.

Ispletena mreža pouzdanika

Velika bitka vodit će se za zagrebački HDZ. Iako je Plenković Andriji Mikuliću, šefu zagrebačkog HDZ-a, povjerio funkciju glavnog državnog inspektora s namjerom da se Mikulić makne iz vodstva te organizacije, upućeni izvori tvrde da postoji velika mogućnost da se Mikulić ponovno kandidira. Štoviše, dio izvora tvrdi da bi Mikulić, ako ga Plenković suoči s izborom ili Inspektorat ili ponovno utrka za gradski HDZ, izabrao ponovnu kandidaturu i ostavio Inspektorat.

– Ako me budu ljutili, kandidirat ću se – navodno je Mikulić rekao u svom krugu.

U tu utrku ide i Drago Prgomet, šef zagrebačke Skupštine, koji je to između redaka nedavno najavio u intervjuu Večernjem listu. U kandidaturu bi, prema informacijama iz zagrebačkog HDZ-a, mogao i Pavo Kostopeč, abdominalni kirurg, a spominju se i ginekolog Mislav Herman te ministar Tomislav Ćorić. Procjena je da su Ćorićeva, pa i Hermanova kandidatura manje vjerojatne. Mikulić je u zagrebačkom HDZ-u ispleo mrežu svojih pouzdanika pa su nedavno minirali izbor Mislava Hermana za šefa Kluba zastupnika HDZ-a u Skupštini.

Hermana je navodno predložio Prgomet, a možda je bio i Plenkovićeva želja, ali jedna struja u zagrebačkom HDZ-u objašnjava da su Hermana namjerno sabotirali kao poruku Prgometu i na tu funkciju izabrali Ivana Kujundžića. S druge strane, ni Prgomet ne miruje, nego kao šef zagrebačke Skupštine uporno obilazi teren. Mikulić slovi kao čovjek blizak Milijanu Brkiću, a Prgomet Andreju Plenkoviću, između njih dvojice odnosi nisu idilični, baš naprotiv, pa će bitka za zagrebački HDZ biti i bitka između vodećih ljudi HDZ-a.

Kuha i u Slavoniji i u Dalmaciji

HDZ je godinama vladao Likom i Slavonijom, to su bile utvrde te stranke, međutim u Lici je nedavno na ponovljenim lokalnim izborima ta stranka prvi put izgubila apsolutnu većinu, i to nakon što je Plenković iz HDZ-a izbacio Darka Milinovića, dugogodišnjeg vladara Like. Za šefa ličke organizacije tada je postavljen Marijan Kustić, nakon što je izbacivanjem iz stranke iz utrke eliminiran Milinović, međutim Kustić je čovjek koji ne živi u Lici i kojem je u fokusu Hrvatski nogometni savez. Zasad je nepoznato tko će u utrku za lički HDZ, međutim posve je jasno da se u Lici nije isprofilirao prepoznatljiv HDZ-ovac koji bi toj stranci ondje vratio stari sjaj.

HDZ-u je bolna točka i Slavonija. Ondje vladaju prijepori između vukovarskog i vinkovačkog HDZ-a, a prilično je turbulentno i u vukovarsko-srijemskoj županijskoj organizaciji. Tu županijsku organizaciju vodi Dražen Milinković, kadar Tomislava Čuljka, a protukandidat na izborima bit će mu Josip Dabro, zamjenik vukovarsko-srijemskog župana. Prije četiri godine za tu se poziciju bio natjecao i Josip Šarić, gradonačelnik Otoka i pomoćnik glavnog tajnika HDZ-a za Slavoniju. Moguće je da će biti još protukandidata.

Kuloari kažu da se u vukovarsko-srijemskom HDZ-u javlja struja koja želi umanjiti Čuljkovu dominaciju i kadroviranje u toj organizaciji, kao što se u osječko-baranjskom HDZ-u želi eliminirati utjecaj Vladimira Šeksa. Tu organizaciju vodi Ivan Anušić, koji je i župan i šef izbornog stožera Kolinde Grabar-Kitarović. Njegova je pozicija zasad sigurna, a eventualne turbulencije mogao bi očekivati ako predsjednica izgubi izbore.

U Dalmaciji će se za šefa splitskog HDZ-a ponovno kandidirati Petar Škorić, a nagađa se da je za tu poziciju zainteresiran i Vice Mihanović, ravnatelj Lučke uprave Split. U splitsko-dalmatinskom županijskom HDZ-u navodno nisu odveć zadovoljni Antom Sanaderom koji je nedavno postao i politički tajnik HDZ-a umjesto Lovre Kuščevića jer gura probleme pod tepih, a HDZ je u Dalmaciji izgubio pojedine gradove...

