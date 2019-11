Plenković vrlo oštar: Svima koji žele detuđmanizirati HDZ ja to neću dopustiti

Premijer Andrej Plenković nakon sjednice Vlade na putu prema Saboru, gdje će s ministrom financija Zdravkom Marićem braniti proračun, novinarima je odgovarao na aktualna pitanja među kojima je i prijedlog Odbora za veterane da Dan antifašističke borbe više ne bude blagdan.

"U našem zakonu to je uvrstio i predsjednik Tuđman i tako će i ostati", kazao je Plenković. "Sve što su govorili nije ni politika Predsjedništva ni Nacionalnog vijeća, ni Vlade, ni tijela stranke koja su vrlo jasno podržala izmjene zakona o blagdanima, spomendanima i neradnim danima koji je Vlada uputila u Sabor", kazao je.

"I ja njemu šaljem poruku i svima drugima koji žele detuđmanizirati HDZ. Ja to neću dopustiti. Raspravljat ćemo mi o tome. Moramo reći da je dosta politike koja razdvaja temelje onoga što je Tuđman stvorio i što HDZ treba biti i u smjeru kojem Hrvatska treba ići. Tko to ne razumije ne razumije ni hrvatsku prošlost ni sadašnjost i neka se malo razbistre", kazao je premijer Andrej Plenković na novinarsko pitanje znači li to da u HDZ-u netko hoće detuđmanizaciju.

