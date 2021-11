Plenković: Nitko nije imao takvo znanje o EU fondovima kao Žalac, bila je sjajna

Premijer Andrej Plenković nakon održane sjednice Vlade ponovio je okupljenim novinarima zaključke koji su usvojeni. Komentirao je i prognoze gospodarskog rasta Europske komisije za Hrvatsku, prema kojima bi Hrvatska trebala imati rast od 8,1, te ocijenio da je to dobro jer su revidirali ranije projekcije koje su bile oko 5 posto.

- Ovaj smjer kojim idemo je signal onima koji nas promatraju da smo na dobrom tragu - rekao je Plenković.

EK je naveo prijetnje koje postoje u rastu gospodarstva, a to su procijepljenost te obnova o potresa.

- Procijepljenost je nešto što me više brine od EK. Mi ćemo raditi kontinuirano na pozivu građana na cijepljenje. Osiguravate milijune doza cjepiva, pa i Rusi nam dolaze da bi se cijepiti. Ako netko hoće poklanjati povjerenje nekome kome je mumbo-jumbo epidemiologija, onda je to na njima. Što se tiče obnove, sve su pretpostavke ovdje, promijenili smo zakon - komentirao je te kazao kako bi cijene goriva rasle da vlada nije uvela mjeru.

- Ja sam tražio analizu. Da smo ukinuli uredbu, narasle bi cijene goriva idućeg tjedna. Ako se situacija promijeni, naravno da ćemo djelovati. Ovdje je poanta da idemo u korist građana, kazao je.

Otkrio je da se Covid potvrde od 15. studenog neće uvesti i u privatne tvrtke.

- Važna je zdravstvena sigurnost svih građana. Krenuli smo od zdravstvenog i sustava socijalne skrbi, gdje su najugroženiji. Drugi korak koji radimo je uvođenje Covid potvrda u državne i javne službe. Moramo brinuti o cjelini. To znači da ljudi rade, da se proizvodnja nastavlja, da funkcioniraju škole i ostale obrazovne institucije... Sve ostalo, od kafića do trgovačkih centara, je važno, ali ne toliko. To je izbor svakoga od nas, hoćemo li otići na takva mjesta ili ne. Ako se nastavi ovakva dinamika epidemije, onda će stožer donijeti mjere koje mogu ići i korak dalje - rekao je Plenković.

Na pitanje hoće li osumnjičenu bivšu ministricu Gabrijelu Žalac izbaciti iz stranke, rekao je:

- Pravosudna tijela u RH rade neovisno i samostalno i na njih se ne utječe, pogotovo naša Vlada. Druga važna poruka je da mi kao Vlada smo izrazito zainteresirani i radimo na tome da se u hrvatskom društvu suzbija korupcija. To je naša kontinuirana zadaća. Treće u Hrvatskoj postoji presumpcija nevinosti, a to znači da ste nevini dok vam se ne dokaže krivnja i zato ponavljam da ona vrijedi za sve jednako, pa i za bivšu ministricu Žalac. Daljnje komentiranje ovog slučaja bi bilo kontraproduktivno. Vidjet ćemo što će biti dalje sa stranačkog aspekta.

Osvrnuo se i na razloge zašto ju je postavio za ministricu.

- Gabrijela Žalac dok nije postala ministrica je godinama bila dokazani stručnjak za europske fondove u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Ja sam je upoznao 2010. godine kada sam kao tajnik za državne integracije obilazio Hrvatsku. U tom kontekstu sam upoznao ministricu Žalac. Nisam nigdje u Hrvatskoj vidio nekoga tko je imao toliko znanje, entuzijazam i poznavanje europskih fondova, bila je sjajna. I upravo zato što sam vidio koliko je bila agilna i po pitanju koja se tiču Vukovarsko-srijemske i Osječko-baranjske županije, htio sam dati jedan signal birajući ministricu koja dolazi iz Slavonije. Smatrao sam da će netko tako autentičan iz Slavonije na najbolji mogući način dati doprinos pomoći Slavoniji. S te strane, ministrica Žalac je napravila ogromni iskorak - rekao je.

- Ipak, ona je individualni slučaj, ne možemo generalizirati. Žalac je bila ministrica od listopada 2016. do srpnja 2019. godine. Mi govorimo o njoj kao da je sad bila na vladi. Bila je članica i bila je kotirana, a vidjeli ste da nije išla na parlamentarne izbore iz 2020. Ona je dobila veliko povjerenje, koristila je fondove onako kako je bio plan vlade - kazao je.

Premijer je htio razjasniti i ulogu EPPO-a te kazao kako je vlada jasno kazala kako žele biti dijelom tog instrumenta.

- Nije ništa posebno što se EPPO toga prihvatio. Naša Vlada je jasno rekla da Hrvatska želi biti dio tog instrumenta i poštuje vladavinu prava te ne utječe na rad tužitelja, USKOK-a niti ih prati. Oni trebaju forsirati kaznena djela koja se odnose na štetu na račun EU, nisu tu došli neki Francuzi. Tu nema ništa posebno, vidjeli ste priopćenje. Što se tiče Petrica, vidjet ćemo što će se događati, ali ništa neće zastati u funkcioniraju EU sredstava niti je to prepreka. Ja sam primio na znanje to što se dogodilo, kazao je.

Smatra kako mu građani vjeruju da je predan u borbi protiv korupcije.

- Pogledajte neovisnost USKOK-a, sudova... Da se ne želimo boriti, onda bismo svaki dan nazivali tužitelje i istražitelje i ne bismo biti dijelom EPPO-a. Jedno je što je opozicija vladu stavila u okvire korupcije. A druga je slika naš razvoj i napredak kojeg smo mi osigurali, kazao je.

Osvrnuo se i na predsjednika Milanovića i napade koje je uputio prema Jandrokoviću i Banožiću.

- Što se tiče napada na Jandrokovića, to je sramotno. Franko Vidović laže, premda mi je simpatičan. Ono što je rekao u intervjuu za RTL je laž. Sve te stvari koje Milanović izgovara su dio političkog napora da se našteti HDZ-u, to je jasno, kazao je.

- To je jedan bezvezan komentar. Ja nisam vidio da bilo tko ima mobitel. Ništa se dramatično nije dogodilo, odnio je mobitel kod moje tajnice i to je bilo sve. Nitko drugi nije to doživio tako dramatično, to je samo signal tko ima vremena. On je taj koji dotura koliko kvadrata ima stan kojeg koristi Banožić. To je ta dokoličarska uloga, to je isti tip kojem je cilj rušenje HDZ-a, nadodao je.

Kazao je kako je bilo bolje da javnost nije čula Milanovića kako se razgovarao na sastancima s Vijećima.

- Očito vam smeta sve što radi Banožić. Nitko ne spori da predsjednik ima pravo tražiti MORH i vojsku nešto za svoje potrebe. To bi bilo kao da Miljenić pošalje zahtjev da ide u posjet svetom ocu, a mi kažemo da letjelica nije slobodna. Nema tu nekoga kaprica s naše strane, radi se o minimalnom respektu. Mi ovdje imamo temu koja nije tema. Iz mog kuta gledanja je to trošenje vremena na nešto što je banalno. Neka Kontromanović objasni, on je radio zakon. Ako utvrdimo da Zakon nije jasan, onda će biti napisan još jasnije, smatra Plenković.

- Mi ćemo mijenjati zakone na način i kada nama to odgovara, kazao je.

- Bolje za vas da ga niste slušali na sastancima. Ovakvog primitivnog niskog diskursa prije nije bilo. Predsjednica nije koristila tu retoriku, kao ni Josipović ni Mesić. Tuđman da ni ne govorim. Dobili smo nešto što nismo vidjeli i sad se mi građani navikavamo na primitivizam i divljaštvo. Umjesto da politička scena ide naprijed, ona ide nazad i svi su primitivni i nekulturni. Sada imate odabir - možete to dopuštati, a možete i odgovoriti kao što je slučaj ministra Banožića. Ono što ja vidim je da medijska scena ne trza na to, to je problem, govori.

Milanović je i najavio da otkriti na koji način Banožić potpisuje dokumente u sivoj zoni.

- Banožić je izjavio da bi to volio čuti, predsjedniik očito ima neke svoje drugove i drugarice koji mu govore gdje tko radi i gdje ministar ide na toalet, ali to je tako, mi smo navikli. Nismo slijepci, znamo tko za koga piše. Očekujem da će drugi val puštanja krenuti već idući tjedan pa će Banožić odgovoriti, odgovorio je Plenković novinarima.