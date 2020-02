Plenković u Londonu: Pokušat ćemo doći do kompromisa s Velikom Britanijom

Hrvatski premijer Andrej Plenković izjavio je u nedjelju navečer u Londonu da će EU nastojati ispregovarati sporazum o budućim odnosima s Velikom Britanijom u sljedećih desetak mjeseci, ali je izrazio skepu da je to moguće u tako kratkom roku.

"Mi u Europskoj uniji ćemo pokušati u sljedećih desetak mjeseci doći do kompromisa s Velikom Britanijom temeljem kojega bismo imali prve ugovorne odnose što bi bitno olakšalo gospodarsku i trgovinsku razmjenu, prava državljana Velike Britanije u EU-u i prava europskih građana u Velikoj Britaniji", rekao je Plenković, obraćajući se okupljenim hrvatskim državljanima u hrvatskom veleposlanstvu u Londonu.

"Hrvatska će kao predsjedateljica Vijećem EU-a dati svoj doprinos. Koliko možemo osluhnuti, politika je britanske vlade nakon izbora da ne bi htjeli produljavati rok za pregovore, ali iz iskustva znam kako izgleda kada EU pregovora s nekom trećom zemljom i rijetko to ide baš tako brzo. Ako se to dogodi u sljedećih 10 mjeseci bit će to presedan u smislu učinkovitosti", dodao je.

Hrvatski premijer će u ponedjeljak u Londonu sudjelovati na sastanaku u organizaciji Europske banke za obnovu razvoj (EBRD) na kojem će se razgovarati o investicijskom planu za zapadni Balkan. Na sastanku će biti nazočni premijeri šest zemalja iz hrvatskog jugoistočnog susjedstva.

Plenković će također imati sastanak i s investitorima, a na tome sastanku će mu se pridružiti potpredsjednik vlade i ministar financija Zdravko Marić. Na kraju će se u sjedištu britanske vlade u Downing streetu sastati s premijerom Borisom Johnsonom.

Premijer Plenković je rekao da će investitorima predstaviti makroekonomsku sliku i sve ono što je ova vlada postigla u svom mandatu: stjecanje investicijskog rejtinga kod dviju agencija za kreditni rejting, smanjivanje javnog duga, uravnoteženi proračun, zdravi rast, što je omogućilo znatno povoljnije kamate i za gospodarstvo i za građane.

Plenković je, govoreći o susretu s Hrvatima u Londonu, rekao da je njegova praksa da se sastaje s našim ljudima prilikom međunarodnih posjeta kad god to može.

"Bez obzira na izlazak Velike Britanije iz EU-a, mi ćemo nastojati unaprijeđivati gospodarsku suradnju. Tu svatko od vas, naših sugrađana, koji ste se pozicionirali u britanskom društvu, gospodarstvu, akademskoj zajednici i drugim institucijama i koji su ključna spona između Ujedinjene Kraljevine i Republike Hrvatske, možete dati svoj doprinos. Nadam se da ćete kao i do sada voditi računa da budete važan dio mozaika u građenju odnosa naše dvije zemlje. Vjerujem da se također okupljate u našoj Katoličkoj misiji, jer bez vaše uloge nema onih snažnih, čvrstih vezanja za naše korijene, za našu tradiciju, za našu vjeru, našu kulturu, običaje i sve ono što nas čini Hrvatima i što nas čini ponosnima na jačanje veza između domovinske i iseljene Hrvatske", rekao je Plenković, obraćajući se nazočnima u hrvatskom veleposlanstvu u Londonu.