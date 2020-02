Većina i dalje želi Plenkovića na čelu, ali ne slažu se svi s njegovim izborom zamjenika

Do unutarstranačkih izbora u HDZ-u dijele nas tri tjedna, a HRT je objavio anketu agencije Promocija plus koja istražuje kako među njihovim biračima, među kojima nisu svi i članovi HDZ-a s pravom glasa na izborima, stoje kandidati za predsjednika stranke te za njihove zamjenike.

Anketa je provedena od 14. do 18. veljače na uzorku od 1400 ispitanika uz statističku pogrešku od plus/minus 2 cijela 62 posto i razinu pouzdanosti od čak 95 posto.

Koga birači žele na čelu HDZ-a?

Većina od 72,2% i dalje želji Andreja Plenkovića. Za Miru Kovača je 23,6% birača HDZ-a. Ne zna ili ne može se odlučiti, njih je 4,2%.

Koga birači žele za zamjenika predsjednika HDZ-a?



Malo više od polovice ispitanih, 54,1%, na tom mjestu vidi ministra branitelja Tomu Medveda, kandidata kojeg je predložio Andrej Plenković.



35,5% za zamjenika predsjednika stranke želi vukovarskoga gradonačelnika Ivana Penavu, kandidata iz Kovačeva tima. Neodlučnih je 10,4%.

Kandidati za zamjenike predsjednika u odnosu na to koga birači žele na čelu stranke



Od onih koji za šefa HDZ-a žele Andreja Plenkovića, 58,7% za zamjenika bira njegova kandidata za to mjesto, Tomu Medveda.



No njih 27,8% za drugog čovjeka stranke želi kandidata iz suprotnog tabora - Ivana Penavu.



Neodlučnih ili onih koje ne zanima je 13,5%.

Od onih koji za predsjednika stranke žele Miru Kovača njih gotovo dvije trećine, 64,7%, za zamjenika želi i njegova kandidata Ivana Penavu.18% za Kovačeva zamjenika želi Plenkovićeva kandidata Tomu Medveda, a neodlučnih ili nezainteresiranih je 17,3%.