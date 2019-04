Plenković u Brodu: Ne zatvaramo oči pred problemima koji postoje u Slavoniji

Politička volja koju smo pretočili u suradnju, sinergiju, intenzitet odnosa i projektno orijentiran način međusobnog komuniciranja i djelovanja, kakav imamo mi i svih 20 županija i Grad Zagreb, bez presedana je u povijesti moderne Hrvatske u zadnjih tridesetak godina. Na taj smo način postavili nove temelje zajedničkog funkcioniranja - rekao je predsjednik Vlade Andrej Plenković na svečanoj sjednici Županijske skupštine u povodu obilježavanja Dana Brodsko-posavske županije u Slavonskom Brodu.

Prema njegovim riječima, ova Vlada stavila je politiku ravnomjernog regionalnog razvoja i smanjivanja nejednakosti u samo srce svog programa. To znači da su joj jednako važni i Slavonski Brod i Vukovar i Beli Manastir i Virovitica i Bjelovar i Umag i Kraljevica i Split i Čakovec. Vlada, dodao je, na sve hrvatske krajeve gleda sa željom da pomogne.

- Mi smo to napravili kroz četiri elementa našega djelovanja. Kao prvo, uspostavili smo partnerstvo, povjerenje i dijalog koji je redovit, sustavan, tematski, tiče se svih tema koje su relevantne za sve krajeve Hrvatske. Nema bitnog zakonskog teksta koji se odnosio na regionalnu suradnju i decentralizaciju županije, a da ga vi niste prije toga s nama raspravili u posebno pripremljenom formatu – poručio je Plenković okupljenima.

Kao drugi aspekt naveo je da je Vlada krenula u funkcionalnu decentralizaciju i da sve što može prepustiti nižim razinama vlasti, to i radi, s vrlo jednostavnom logikom da se odluke donose što bliže građanima.

- Treće je to što smo vam dali alat, odnosno sredstvo u toj funkcionalnoj decentralizaciji, a to sredstvo se zove novac. Ukupno smo Zakonom o fnanciranju lokalne i područne samouprave ostavili županijama, gradovima i općinama 2,1 milijardu kuna više izvornih prihoda nego ranije – istaknuo je Plenković.

Četvrti element konkretna je projektna suradnja, naveo je premijer. Prema njegovim riječima, pogledom na sva postignuća koja su ostvarena dvije godine nakon uspostavljanja Savjeta za Slavoniju, Baranju i Srijem, dobije se realan osjećaj o tome što smo je Vlada učinila za Slavoniju.

- To je bila naša želja, da u pravom trenutku pružimo ruku. Ne zatvaramo oči pred problemima koji ovdje postoje, od problema negativnog prirodnog priraštaja do činjenice da dio mladih i ljudi srednje životne dobi traži svoju šansu u Europskoj uniji. Činjenica da su tamo prosječne plaće više nego ovdje tjera nas da što prije uhvatimo korak sa standardom života u drugim članicama EU. To je bit prvih godina članstva svake nove članice i za to imamo otprilike penaestak godina. Tih petnaestak godina su za nas ključne, da kroz to razdoblje niveliramo prisutne razlike. Tada ćemo ostvariti svoj temeljni cilj članstva u EU, a to je da živimo kvalitetnije i jednako dobro kao i oni koji su imali tu šansu u odnosu na Hrvatsku – poručio je Plenković.