'Plaće u Slavoniji nisu ni blizu hrvatskom prosjeku i treba ih hitno povećati'

Prekasno je – uglas kažu studentice četvrte godine ekološke poljoprivrede Dalija, Ivona, Tihana i Gabrijela kad ih pitate hoće li Slavoniju izvući iz gliba mjere kojima se sporadično nabacuju političari obećavajući da će cijeli ovaj kraj opet zaživjeti jer, eto, punom parom rade da doskora baš tako bude.

Dok stojimo ispred škole u Slavonskom Brodu, gdje se održava sajam starih zanata, djevojke govore kako su upravo doznale da će od sljedeće studentske godine dobiti po 10.000 kuna stipendije.

Iznos je to, objašnjavaju, namijenjen studentima poljoprivrede, od druge do pete godine. Međutim, u to obećanje zapravo ne vjeruju. Raznoraznih obećanja za spas Slavonije im je, kažu, uistinu preko glave jer se godinama obećava svašta, a ne mijenja ništa. Zbog te je besperspektivnosti njihova generacija već otišla u svijet, Ivona kaže da su iz njezina razreda u Hrvatskoj ostale samo ona i sestra. Ta djevojka iz Vukovara svoju budućnost vidi u Hrvatskoj. Ali ne u Slavoniji:

– Ne, neću ostati. Selim se u Split – kaže.

Za razliku od nje, Tihana iz Našica ne dvoji ni trena da će njezin budući dom biti u Njemačkoj:

– Svi su moji tamo – objašnjava navodeći primjer kako je njezina teta, ekonomistica po struci, u Slavoniji uspjela pronaći tek posao u optičarskoj radnji, za plaću od 2200 kuna. Sad u Njemačkoj zarađuje isti iznos. Ali u eurima. Dalija iz Bebrine se još premišlja hoće li ostati u Slavoniji ili će otići raditi u inozemstvo. No, Gabrijela iz Slavonskog Broda sasvim je sigurna da od kuće neće nikamo ići: – Nema šanse da ja nekamo idem i to zato što budućnost ne vidim ni vani ni ovdje. Bolje mi je onda ostati kod kuće – rekla je.

Iako sve četiri studiraju ekološku poljoprivredu, objašnjavaju da su se za ovaj studij odlučile jer baš i nije bilo nekog velikog izbora:

– Ne možeš studirati ekonomiju jer je kod nas ekonomija propala, što ćeš na učiteljskom fakultetu kad nema djece – navode.

Ironično zatim dodaju da će se oni koji su otišli raditi u inozemstvo zacijelo vratiti u Hrvatsku:

– Ako se vrate, još će više ljudi biti na zavodu za zapošljavanje – komentiraju.

Što se pak tiče plaća u Slavoniji, kažu da one nisu ni blizu hrvatskom prosjeku i da bi ih trebalo hitno povećati, minimalno na pet tisuća kuna. Primanja su to s kojima bi se u Slavoniji moglo živjeti, a ne kao sada samo životariti.

VIDEO Evo kolike su zapravo plaće po zanimanjima u Njemačkoj: