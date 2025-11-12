Naši Portali
AKTUALNO PRIJEPODNE U SABORU

Plenković: Planiramo prijeći granicu sveukupne mirovine od 700 eura

12.11.2025.
'Proračun će biti realan. Bit će u okvirima onoga što možemo priuštiti sebi da bismo realizirali sve ciljeve. Trenutno na rashodnoj strani oko čak 10,2 milijarde ide na mirovine. Dio financiranja ide iz poreznih prihoda. Rashodi za plaće su oko 8 milijardi. Ja bih rekao da imamo 55 posto proračuna koji je fiksan, a ovo drugo su sektorske politike, kapitalna ulaganja i projekti financiranja države u svim njezinim segmentima', rekao je Plenković.

Na aktualnom prijepodnevu u Saboru, premijer Andrej Plenković komentirao je nekoliko tema, između ostalog i onu koja se veže uz poklik 'ZDS', Thompsonov koncert i izložbe koje su komentirane zadnjih dana. 'Suvremena država Hrvatska temelji se na Domovinskom ratu, na hrabrosti i požrtvovnosti hrvatskih branitelja, ali je uređena država koja poštuje svoj pravni poredak. Zemlja  je ovo koja je riješila sve svoje nacionalne zadaće i zemlja u kojoj se sve nacionalne manjine, uključujući i predstavnike srpske nacionalne manjine, trebaju dobro osjećati, trebaju uživati svoja prava, njegovati svoj identitet, svoje posebnosti, a država je tu da te aktivnosti podupire. Naravno da se protivimo događajima koji su suprotni. Tu očekujem od svih da kada koncipiraju svoje programe paze koji su to programi.' istaknuo je i dodao da oni ne dižu tenzije, već da je ljevica napuhavala tu temu.

Smatra da se treba od toga odmaknuti i brinuti za druge teme poput napretka u gospodarskom i socijalnom sektoru. Nastavno na to, pripremaju za sutrašnju sjednicu prijedlog proračuna za 2026. godinu. 'Očekujemo da će rast biti 2,7 posto, da ćemo inflaciju držati na 2,8 posto i da će deficit biti u okviru maastrichtskih kriterija 2,9 posto, da će se udio javnog duga u BDP-u još spustiti i doći na 56 posto. Želimo nastaviti provoditi program Vlade, dizati plaće i dizati mirovine', rekao je. Budući da je ovo izazovno razdoblje za građane, ali i za proračun, nagađa se da će morati '"stegnuti remen". 'Proračun će biti realan. Bit će u okvirima onoga što možemo priuštiti sebi da bismo realizirali sve ciljeve. Trenutno na rashodnoj strani oko čak 10,2 milijarde ide na mirovine. Dio financiranja ide iz poreznih prihoda. Rashodi za plaće su oko 8 milijardi. Ja bih rekao da imamo 55 posto proračuna koji je fiksan, a ovo drugo su sektorske politike, kapitalna ulaganja i projekti financiranja države u svim njezinim segmentima', rekao je Plenković. Potvrdio je da je ovo najteže razdoblje što se hrvatskog proračuna tiče. 'Uvijek se zezam kako bi, da sad netko dođe i gleda brojke, taj odmah otišao njemu (ministru Piletiću) na sastanak, a sve ove ostale skoro da ne bi ni primijetio. A nema tu kome smo najmanje dali, dali smo sukladno onome što se nosi, vodite računa da je Ministarstvo rada zbog mirovinskog sustava, mirovina, ona vrsta državnog tijela koja de facto proračun redistribuira i građanima. Nije da su to novci koje Piletić troši za svoje projekte, većina ide našim građanima i to starije dobi, prema tome, sve je to uobičajeno". Dodao je i da planiruju prijeći granicu sveukupne mirovine od 700 eura - 'Cilj je do kraja mandata doći do 800 eura, a prema tome, kad je riječ o umirovljenicima, stalno radimo korake koji idu prema poboljšanju njihovog ekonomskog i socijalnog standarda', zaključio je.  

LU
Lukeruk
17:15 12.11.2025.

Kolko ide miloradovim đikanima?

Cera
Cera
16:52 12.11.2025.

Gledam kako su se kune milijardi pretvorile u milijarde eura.Netko očito krade jer nije se popravilo na tako dobro ili netko smatra da smo ipak svi idioti.... Ili umirovljeni lažu pa imaju 10x veće mirovine a koliko poznam ljude to se okrenulo za neke 100€ a oni s većom mirovinom više....

AN
Antonio1952
16:34 12.11.2025.

Dok procentualno dizete mirovine, male postaju jos manje. Problem mirovina nije samo u Hrvatskoj. Za male mirovine ima puno krivaca osim vlade.

Kupnja