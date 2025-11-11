Tomašević voli Tisju Kljaković Braić, premijer Lyncha, a ministrica Mašu Kolanović

"Život se preselio na zagrebački Velesajam", rekla je Renata Suša, ravnateljica Velesajma, na jučerašnjem svečanom otvorenju 47. Interlibera, koje je održano u 13 sati, a potvrdile su to i horde ljudi koje smo susreli putem te gužva smo zatekli na već u 11 sati na našem najvećem sajmu knjiga. Sve do nedjelje, 16, studenog, ovdje možete pronaći more knjiga po sajamskim cijenama, na štandovima čak 360 izdavača iz 15 zemalja smještenih u četiri paviljona, a za vas smo istražili kakva je ponuda ovogodišnjeg izdanja Interlibera.

Na svečanom otvorenju okupljenima se obratio gradonačelnik grada Zagreba Tomislav Tomašević, kao i predsjednik Vlade Andrej Plenković, istaknuvši dosadašnje uspjehe i buduće projekte Grada i Vlade na području kulture i promicanja čitanja.

- Iako živimo u doba digitalizacije u kojem se sve više oslanjamo na tehnologiju, i moderna tehnologija ponekad može zakazati. S druge strane, knjiga nikada neće zakazati. I unatoč svim tehnološkim promjenama, ja vjerujem da i dalje ima mjesta za knjigu. To pokazuju i današnji posjetitelji koji su već nahrupili na Interliber, a siguran sam da će u ovih šest dana oboriti sve rekorde - zadovoljno je kazao Tomašević.

S njim se složio i premijer Andrej Plenković, dodavši da je čitanje više od navike.

- Ono je temelj mentalnog, emocionalnog i socijalnog razvoja. Čini nas promišljenijima, strpljivijima i informiranijima, a ključno je da su informacije koje čitamo i akcentiramo istinite. Veseli me da, unatoč razvoju tehnologije, i umjetne inteligencije, tiskana knjiga ne gubi svoju vrijednost - poručio je.

Najveća senzacija ovogodišnjeg izdanja Interlibera je gostovanje Paula Lyncha. Taj Irski pisac će svoj Bookerom nagrađeni roman "Prorokova pjesma", distopijsku priču smještenu u Irsku u raljama ekstremno desne totalitarne vlasti, predstaviti u četvrtak u 18 sati paviljonu 7.

- Ovaj roman pisao sam dvije godine, tijekom pandemije koronavirusa i nakon što mi se rodilo drugo dijete. Bilo je to vrlo izazovno razdoblje za mene, ali i za svijet, jer tada smo svjedočili početku svojevrsnog demokratskog raspada. Odlučio sam upravo to ugraditi u svoj roman, taj moderni kaos i put kojim nas može odvesti. Mislio sam da će mi ovaj roman, koji je vrlo mračan, možda i uništiti karijeru. Međutim, umjesto toga nagrađen je Bookerom i već je doživio više od 40 prijevoda, a ja putujem svijetom i o njemu s ljudima razgovaram već više od dvije godine te se radujem i susretu s hrvatskom publikom - rekao je Lynch, koji je u vrijeme press konferencije upravo bio na putu za Hrvatsku, pa se okupljenima obratio putem videolinka.

Kao i svake godine gradonačelnik, ministrica i predsjednik Vlade neposredno nakon presice uputili su se u obilazak sajma. Tomislav Tomašević, koji je kao i obično inzistirao na tome da plati odabrane naslove, na štandu naklade Ljevak kupio je knjigu "Samo jedna od" Petre Prtajin, dok je od Frakturinih izdanja izabrao knjigu "Oni" Tisje Kljaković Braić. Andrej Plenković svojoj je kućnoj biblioteci dodao naslov "Jednakost - Što znači i zašto je važna" autora Thomasa Pikettyja i Michaela J. Sandela u izdanju Profila, a iz Mozaik knjige na poklon je dobio fotomonografiju "Domovinski rat - Priča o pobjedi", čija cijena inače iznosi vrtoglavih 2199 eura. Nina Obuljen Koržinek sa štanda Hena Coma na dar je dobila naslove "Prenijet ću te preko Praga" Martine Mlinarević te "Šuma u kući" Alena Mornštajnová, a svom je kolegi, ministru znanosti, obrazovanja i mladih Radovanu Fuchsu, entuzijastično preporučila sjajan naslov Maše Kolanović, "Poštovani kukci i druge jezive priče" u izdanju Profila.

Izdavači s kojima smo razgovarali kažu da je od jutra na Interliberu velik interes, kako za nova tako i stara izdanja.

- Naši dugogodišnji pratitelji poznaju naše knjige te nas redovito posjećuju i vjeruju našem odabiru novih izdanja, a i brojni novi čitatelji došli su obogatiti svoje biblioteke, posebice klasicima koji su sniženi na vrlo pristupačne cijene - rekli su nam iz Disputa, gdje smo među novitetima pronašli i knjigu čuvenog švedskog redatelja Ingmara Bergmana "Najbolje namjere" za 19,80 eura, dok si naslove poput "Nina Simone, roman" Gillesa Leroya te "Pornografije" Witolda Gombrowicza, možete priskrbiti za samo 6 eura.

Među najvećim ovogodišnjim književnim hitovima definitivno se nalazi naslov "Budi financijski fit" Tonija Miluna, Sandre Ferenčak i Tonija Vitalija, koji na štandu izdavača Hoću knjigu možete pronaći po cijeni od 25, 20 eura. Na Profilovom štandu, pak, možete pronaći biografiju Brucea Springsteena za 21 euro, biografija Al Pacina pod naslovom "Sonny Boy" na štandu V.B.Z.-a koštat će vas 24 eura, dok ćete biografiju benda Oasis u Stilusu platiti 19 eura. Ondje također možete pronaći domaće najprodavanije naslove kao što su "Žigice" Jurice Pavičića, koje koštaju 14 eura, te njegov najnoviji roman "Usta puna mora", čija sajamska cijena iznosi 16 eura.

Naslov "Herscht 07769" ovogodišnjeg dobitnika Oscara za književnost, Lászlóa Krasznahorkaija, pronaći ćete na štandu nakladnika OceanMore po cijeni od 24 eura, dok ćete za najnoviji hit svjetski poznatog Dana Browna, "Tajna svih tajni" u izdanju V.B.Z.-a morati izdvojiti 26, 40 eura.

Ljubitelji žanra znanstvene fantastike zasigurno će se zaputiti na Lumenov štand, gdje će pronaći komplet knjiga novog izdanja "Gospodara prstenova" J.R.R. Tolkiena koji će vam iz džepa izbiti čak 119,20 eura, dok Mozaik knjiga nudi svih sedam knjiga o Harryju Potteru na hrvatskom jeziku po cijeni od 150 eura. Na štandu Školske knjige, pak, isti taj komplet na engleskom jeziku možete pronaći za samo 65 eura. Tražite li pak poklone za "pod bor", opazili smo i pakete knjiga poput hit-tetralogije Elene Ferrante "Genijalna prijateljica" koju Profil prodaje po cijeni od 49 eura, a sve četiri knjige iz popularnog serijala za mlade "Igre gladi" za 59 eura