Detalji dramatične potrage za Hrvatima: 'Pronašli smo jednog od njih, nažalost bez znakova života'

U nedjelju, ispod vrha Tosca u Julijskim Alpama, aktivirala se lavina koja je zatrpala troje hrvatskih planinara. Prema prvim informacijama, planinari su se odvojili od grupe u Vodnikovom domu na Velom Polju, gdje je ukupno bilo sedam hrvatskih državljana. Četvero ih je ostalo u domu, dok su trojica nastavila uspon unatoč lošim vremenskim uvjetima. Odmah je pokrenuta potraga, a uključene su slovenske gorske službe spašavanja iz Radovljice, Bohinja i Jesenica te policija. Kasnije je stigao i vojni helikopter koji je nadzirao teren iz zraka. U ponedjeljak popodne GSS je potvrdila da je jedna osoba pronađena mrtva, a akcija je prekinuta zbog lošeg vremena. Potraga za preostale dvije osobe nastavlja se sutra.

"Oko 16 sati spasioci su u području lavine pronašli jednog od trojice hrvatskih planinara, nažalost bez znakova života. Uvjeti su omogućili da helikopter Slovenske vojske preveze preminulog u dolinu. Zbog opasnih uvjeta i visoke opasnosti od pokretanja novih snježnih lavina, akcija će za danas biti završena. Potraga za preostala dva nestala planinara nastavit će se sutra", izvijestili su iz GSS-a.

Zbog loših vremenskih uvjeta i dubokog snijega, helikopteri nisu mogli sudjelovati u akciji, pa su spasioci do područja lavine morali pristupiti pješice. Na terenu je bilo oko 70 spasilaca, koji su hodali kroz pola metra novonapadalog snijega. Tijekom akcije, spasioci su naišli i na dvojicu mađarskih državljana koji su se spuštali s Vodnikovog doma, a koji su zatim sigurno odvedeni u dolinu. Spasioci su naglasili da su u pripravnosti i druge postaje Gorske službe, jer postoje dojave o drugim planinarima koji su zbog nepovoljnih uvjeta ostali u planinskim bivacima i kojima bi mogla biti potrebna pomoć.

Uvjeti u visokogorju bili su izrazito zahtjevni. Slovenska Gorska služba spašavanja (GRZS) upozorila je da zbog obilnih kiša, snijega i jakog vjetra, rizik od lavina ostaje vrlo visok te je posjet planinama u narednim danima izuzetno opasan. Tosc se nalazi u srcu Julijskih Alpa, između Velikog Draškog vrha i Mišelj vrha, a uspon do vrha traje između četiri i šest sati, ovisno o prilaznoj točki. Prema svjedočenjima stručnjaka, prvi snjegovi u sezoni vrlo su nestabilni, a promjene vremena mogu biti drastične, što dodatno povećava rizik od lavina.