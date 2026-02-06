Predstavljamo 8 nominiranih hrvatskih sportaša o kojima pišu i svjetski mediji

Ispisuju sportsku povijest i osvajaju srca navijača diljem svijeta. Ove godine je osam hrvatskih profesionalnih sportaša među kandidatima u 20. izboru najpopularnijih Hrvata izvan domovine za prestižnu nagradu (Kroatischer Heimatpreis – Domovnica 2026.), koju zajednički organiziraju Večernji list i Fenix-magazin. Oni su najbolji u svojoj generaciji, profesionalni u svom radu, a na terenu i u svom području kreću se, kako bi pjesnici rekli, „poput vjetra s Dinare i Velebita“.

Nogometaši Josip Stanišić (FC Bayern München), Luka Vušković (HSV), Andrej Kramarić (TSG Hoffenheim) i Ivan Perišić (PSV Eindhoven), rukometaši Zvonimir Srna (Montpellier Handball), Ivan Martinović (ONE Veszprem HC) i Dominik Kuzmanović (VfL Gummersbach), te stolnotenisač Ivor Ban (TTC Bad Homburg) nominirani su za ovogodišnje priznanje najpopularnijih Hrvata izvan domovine.

Glasovanje u tri kruga

Kako je već ranije najavljeno, glasovanje se provodi u tri kruga. U prvom krugu čitatelji imaju mogućnost odabrati svoje favorite među svih 75 nominiranih, koji su podijeljeni prema pripadajućim kategorijama. Početkom idućeg tjedna privest ćemo kraju prvi krug glasovanja i objaviti kandidate koji su prošli dalje i za koje možete glasovati u drugom krugu.

Hrvatska se ponosi svojim sportašima koji, igrajući u inozemstvu, pronose hrvatsko ime.

Svečana će dodjela nagrada biti održana 14. ožujka u Bad Homburgu. S kategorijom „Najpopularniji sportaš/sportašica“ završavamo predstvljanje svih nominiranih kandidata. U nastavku pročitajte tek kratak opus njihove biografije, a onda im prema vlasitoj prosudbi dajte svoj glas na linku OVDJE

Josip Stanišić – nogometaš, FC Bayern München

Josip Stanišić, hrvatski je nogometni reprezentativac i branič njemačkog velikana FC Bayern München rođen je u Münchenu. Prošao je omladinske selekcije Bayerna te se postupno afirmirao kao svestran obrambeni igrač sposoban pokrivati pozicije desnog beka i stopera. Za prvu momčad Bayerna debitirao je u Bundesligi 2021., a tijekom karijere u Bayernu je osvojio više naslova njemačkog prvaka te druge domaće trofeje. Za hrvatsku seniorsku reprezentaciju debitirao je 2021. godine, a od tada je redoviti član reprezentativnog kadra na velikim natjecanjima. U sezoni 2025./26. Stanišić nastavlja igrati važnu ulogu u obrambenoj rotaciji Bayerna ali i Hrvatske. Početkom drugog dijela sezone zadobio je ozljedu ligamenata desnog gležnja u bundesligaškom susretu protiv Wolfsburga, zbog koje je izbivao s terena nešto više od dva tjedna i propustio nekoliko prvenstvenih i europskih utakmica. Nakon uspješnog oporavka ponovno se priključio treninzima prve momčadi te započeo proces povratka u natjecateljski ritam uoči završnog kola prve faze Lige prvaka. Stanišić je poznat po taktičkoj disciplini, pouzdanosti u obrani i sposobnosti prilagodbe različitim sustavima igre, zbog čega ga treneri redovito koriste u najzahtjevnijim natjecateljskim susretima.

Luka Vušković – nogometaš, HSV

Luka Vušković je mladi hrvatski nogometaš i jedan od najperspektivnijih stopera europskog nogometa svoje generacije. Kao posuđeni igrač engleskog Tottenhama nastupa za njemački Hamburger SV, gdje se u sezoni 2025./26. profilirao u jednog od ključnih igrača momčadi i jedno od najvećih otkrića Bundeslige. U dosadašnjem dijelu sezone Vušković je ostvario iznimne individualne rezultate te je glasovima navijača u službenoj aplikaciji Bundeslige proglašen najboljim igračem prvenstva, osvojivši oko 60 posto glasova u završnom izboru i nadmašivši niz renomiranih nogometaše Bundeslige. Njegove obrambene statistike svrstavaju ga među najdominantnije igrače lige: prednjači po postotku dobivenih duela, dok se posebno ističe u zračnim duelima, gdje bilježi jednu od najviših stopa uspješnosti, kao i po broju presječenih lopti. Uz obrambenu sigurnost, Vušković je dao značajan doprinos i u napadu. Vuškovićev pogodak protiv Werdera službeno je proglašen najljepšim golom Bundeslige u 2025. godini. Unatoč tek navršenih 18 godina, Vušković se nametnuo kao standardni prvotimac HSV-a, velika nada hrvtskog nogometa i jedan od najtraženijih mladih braniča europskog nogometa.

Andrej Kramarić – nogometaš, TSG Hoffenheim

Andrej Kramarić, hrvatski nogometni reprezentativac, jedan je od najuspješnijih stranih igrača u povijesti njemačke Bundeslige. Dugogodišnji je napadač TSG Hoffenheima, u koji je stigao 2016. godine te se tijekom desetljeća nametnuo kao ključni igrač i najbolji strijelac u povijesti kluba. U siječnju 2026. Kramarić je ostvario niz povijesnih jubileja u dresu Hoffenheima. Upisao je više od 300 nastupa za klub i ukupno 150 pogodaka, od čega 132 u Bundesligi, čime je uvjerljivo najefikasniji igrač u povijesti Hoffenheima u njemačkom prvenstvu. Po broju postignutih pogodaka u Bundesligi već ranije je prestigao Olića i mandžukića, a nastupom protiv Borussije Mönchengladbach odigrao je svoju 302. bundesligašku utakmicu i time nadmašio rekord Zvonimira Solde, postavši hrvatski nogometaš s najviše nastupa u Bundesligi. Kramarić je tijekom karijere potvrdio status jednog od najvažnijih hrvatskih napadača svoje generacije, a ujedno je i najbolji hrvatski strijelac svih vremena u njemačkom prvenstvu. Njegova dugovječnost, kontinuitet pogodaka i ključna uloga u Hoffenheimu učvrstili su ga među najznačajnijim igračima u povijesti kluba i jednim od najprepoznatljivijih hrvatskih nogometaša u europskom nogometu.

Zvonimir Srna – rukometaš, Montpellier Handball

Hrvatski rukometni reprezentativac Zvonimir Srna je Metkovčanin rođen u Dubrovniku koji i igra na poziciji lijevog vanjskog i trenutačno je igrač francuskog kluba Montpellier Handball. Profesionalnu karijeru započeo je i gradio u hrvatskim klubovima Metković, Dubrovnik i Gorica, nakon čega je najveću afirmaciju ostvario u RK Zagrebu, gdje je nastupao u domaćem prvenstvu i EHF Ligi prvaka te se profilirao kao jedan od najperspektivnijih hrvatskih vanjskih igrača svoje generacije. Nakon uspješnih sezona u Zagrebu, karijeru je nastavio u francuskoj ligi potpisom za Montpellier Handball, jedan od vodećih europskih rukometnih klubova. U seniorskoj reprezentaciji Hrrvatske etablirao se kao standardni član reprezentativnog kadra, sudjelujući na velikim međnarodnim natjecanjima i doprinoseći rezultatima reprezentacije snažnim šutom s vanjskih pozicija, čvrstom obranom i taktičkom disciplinom. Strani mediji pišu o Srni kao o jednom od ključnih hrvatskih igrača na poziciji lijevog vanjskog u aktualnoj reprezentativnoj generaciji te važnim nositeljem igre u klupskim i reprezentativnim natjecanjima.

Ivan Martinović – rukometaš, ONE Veszprem HC

Ivan Martinović, kapetan hrvatske rukometne reprezentacije je rođen u Beču. Igra na poziciji desnog vanjskog, i trenutačno je član mađarskog kluba ONE Veszprém HC. Poznat po snažnom šutu, izvrsnoj obrani i sposobnosti kreiranja napadačkih prilika, Martinović se profilirao kao jedan od najistaknutijih hrvatskih rukometaša svoje generacije. Profesionalnu karijeru započeo je u austrijskom Handballclub Fivers Margareten, nakon čega je nastupao u Njemačkoj, u klubovima VfL Gummersbach, TSV Hannover-Burgdorf, MT Melsungen i Rhein-Neckar Löwen, gdje je stekao status vrhunskog desnog vanjskog igrača u europskom rukometu. Za reprezentaciju Hrvatske počeo je igrati od 2019. godine i ubrzo postao ključni igrač i vođa momčadi. S reprezentacijom je osvojio srebrnu medalju na Svjetskom prvenstvu 2025., a nakon povlačenja Domagoja Duvnjaka preuzeo je i ulogu kapetana. Ljeto 2025. donijelo je novi izazov u karijeri – potpis za ONE Veszprém HC, jedan od najjačih europskih klubova, gdje će nastaviti nastupati na najvišoj razini do ljeta 2029. godine.

Dominik Kuzmanović – rukometaš, VfL Gummersbach

Dominik Kuzmanović je rođen u Dugu Selu i hrvatski je rukometni reprezentativac i vratar njemačkog kluba VfL Gummersbach u Handball-Bundesligi. Kuzmanović se etablirao kao jedan od najperspektivnijih mladih hrvatskih vratara. Profesionalnu karijeru započeo je u RK Nexe Našice, gdje je branio od 2020. do 2024. godine i nastupao u EHF European League, dokazujući talent i konstantan napredak. U ljeto 2024. potpisao je četverogodišnji ugovor s VfL Gummersbachom, višestrukim prvakom Njemačke. Temperamentni Kuzmanović vrlo brzo je u Gimmersbachu postao ključni člana svoje momčadi te ljubimac navijača. Kao član hrvatske seniorske reprezentacije, Kuzmanović je sudjelovao u uspjesima na Svjetskom prvenstvu 2023. i 2025., kao i Europskom prvenstvu ove 2026. pridonoseći uspjesima hrvatskog nacionalnog tima u osvajanju srebrne i brončane medalje.

Ivor Ban – stolnotenisač, TTC Bad Homburg

Ivor Ban profesionalni je stolnotenisač i član njemačkog kluba TTC OE Bad Homburg, koji nastupa u najvišoj njemačkoj Tischtennis-Bundesligi (TTBL). Lijevoruki je igrač s shakehand hvatom, poznat po snažnim udarcima i taktičkoj prilagodbi, te je ključna figura u momčadi Bad Homburga. Karijeru je započeo u hrvatskim i austrijskim ligama, gdje je svojim rezultatima pokazao velik potencijal i osigurao prelazak u TTBL 2025. godine. Od tada redovito nastupa u najjačoj njemačkoj ligi. Krajem prošle godine bio je junak senzacionalne 3:2 pobjede u četvrtfinalu kupa njegove momčadi TTC OE Bad Homburg 1987 protiv momčadi Borussije Düsseldorf, rekordnog njemačkog prvaka u stolnom tenisu. Zagrepčanin u dresu Bad Homburga, čije boje brani od ove sezone, izveo je najveći podvig pobijedivši trenutnačno najbolje rangiranog njemačkog igrača. Kakav je to uspjeh pokazuje podatak kako je Ivor Ban, trenutčno 323. igrača na svijetu, u pet setova pobijedio Dang Qiua, najboljeg njemačkog reprezentativca i bivšeg europskog prvaka koji je trenutačno 9. igrač na svijetu.

Ivan Perišić, nogometaš, PSV Eindshoven

Ivan Perišić hrvatski je nogometni reprezentativac i krilni napadač nizozemskog kluba PSV Eindhoven. Prepoznatljiv po brzini, tehničkoj kvaliteti i svestranosti na napadačkim pozicijama, Perišić je jedan od najiskusnijih i najistaknutijih hrvatskih nogometaša svog vremena. Kao mladi igrač Hajsuka otisuo se u Francusku, a zatim Belgiju gdje je uspješnu profesionalnu karijeru počeo graditi u Clubu Bruggeu, a kroz karijeru nastupao je i za vrhunske europske klubove poput Borussije Dortmund, VfL Wolfsburga, Bayerna, Intera i Tottenhama, gdje se nametnuo kao pouzdan i učinkovit igrač s velikim iskustvom na najvišoj razini. Proslavljeni hrvatski reprezentativac iz Omiša se početkom godine 2024. godine vratio u Split gdje je potpisao za Hajduk. No, velika očekivanja nakon nevjerojatnoe euforije zbog Perišićeva povratka u matični klub su brzo nestala. Hajduk nije postao prvak Hrvatske, a mnoge turbulencije u splitskom klubu dovele su do razlaza Perišića i Hajduka. Za hrvatsku reprezentaciju debitirao je 2009. godine, a od tada je odigrao preko 150 utakmica i sudjelovao na brojnim velikim natjecanjima, uključujući Svjetska i Europska prvenstva.u kojem nastupa. Nakon odlaska iz Hajduka, Ivan Perišić kao slobodan je igrač potpisao za PSV, bivšeg prvaka Europe i aktualnog prvaka Nizozemske. Prošle je godine produžio ugovor do ljeta 2027.