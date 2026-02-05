Svijet očekuje do 4% više putnika, domaći turizam zadovoljan i reprizom 2025.

Neće svima pripasti jednaki dio turističkog kolača, ali ova bi turistička godina na svjetskoj razini trebala nadmašiti lanjsku, i to za tri-četiri posto, kako stoji u prvom ovogodišnjem Svjetskom turističkom barometru. Gospodarske prilike, ekonomski čimbenici, veće cijene putovanja i geopolitički rizici ostaju ponajveći izazovi, ali anketa Svjetske turističke organizacije pokazuje da 58 posto predstavnika branše iz cijelog svijeta očekuje bolje ili znatno bolje rezultate nego lani, 31 posto predviđa slične brojke, dok 11 posto očekuje manji broj međunarodnih putnika nego prošle godine. Turistički profesionalci slažu se da će turisti inzistirati na formuli vrijednost za novac, a očekuje se da će broj putovanja rasti i zahvaljujući Zimskim olimpijskim igrama u dva talijanska grada, te Svjetskom prvenstvu u nogometu koje će se održati u Kanadi, SAD-u i Meksiku.

Sezona putovanja 2026. dolazi nakon godine u kojoj je diljem svijeta registrirano 1,52 milijarde međunarodnih putnika odnosno gotovo 60 milijuna, odnosno četiri posto, više nego tijekom 2024. Pojedine zemlje još uvijek zaostaju za pretpandemijskim brojkama, ali u globalu je premašen rezultat od 1,5 milijardi međunarodnih turista iz 2019. Europa je sa 793 milijuna međunarodnih putnika, četiri posto više nego 2024., ostala epicentar svjetskog turizma. Zapadnoeuropske zemlje zabilježile su rast od pet posto, mediteranska Europa od tri posto, dok je srednja i istočna Europa, iako bilježi rast od šest posto, još uvijek ispod razine iz 2019. Istodobno, područje sjeverne, srednje i južne Amerike s 218 milijuna putnika bilježi rast od svega jedan posto, i to ponajprije zbog slabijih turističkih rezultata SAD-a.

Afrika je, pak, lani ugostila 81 milijun međunarodnih putnika i zabilježila rast od osam posto, Bliski istok je u plusu od tri posto, a sa sto milijuna turista u 2025. bilježi čak tridesetak posto bolji posjet nego 2019. Za razliku od toga, Azija i Pacifik su s 331 milijun putnika lani premašili rezultat iz 2024. za šest posto, ali ova regija i dalje ima slabije brojke nego u 2019., i to za devet posto. Nekolicina zemalja izdvaja se dvocifrenim rastom međunarodnih dolazaka tijekom prošle godine u odnosu na 2024. Primjerice, Brazil ima plus od čak 37 posto, Egipat 20 posto, Maroko 14, a Sejšeli 13 posto. No turističkim je domaćinima najvažnije to što se sve i isplatilo. Više od 1,5 milijardi međunarodnih turista u svijetu tijekom prošle godine, prema preliminarnim procjenama, potrošilo je rekordnih 1,9 bilijuna američkih dolara i oko pet posto više nego u 2024.

Procjenjuje se da su prihodi od turizma, zajedno s prijevozom, u prošloj godini dosegnuli 2,2 bilijuna USD. Zanimljivo je da su neka odredišta zabilježila veći rast prihoda nego broja posjetitelja, a po skokovitom rastu turističke potrošnje, mjereno lokalnim valutama, u prvih deset ili svih dvanaest mjeseci izdvajaju se Maroko s plusom od 19 posto, Republika Koreja (+18%), Egipat (+17%), Mongolija (+15%) i Japan (+14%). Turizam je, ukupno gledano, ipak najviše donio turističkim velesilama s desecima milijuna turista svake godine, koje su i lani u usporedbi s prethodnom godinom knjižile financijski rast – Francuska i Ujedinjeno Kraljevstvo po devet posto, Španjolska sedam, a Turska šest posto.

Hrvatska se svojim turističkim rezultatima uklapa u pozitivne trendove. Naša zemlja, istina, više ne bilježi skokoviti rast ni po jednom kriteriju, ali valja reći da za to nije ni ostalo puno prostora. Naime, domaći turizam je – za razliku od dobrog dijela svijeta koji se tada još nije ni približio prometu otprije pandemije – još 2023. dosegnuo brojku od 20,6 milijuna turista koja je registrirana i pretpandemijske 2019. U međuvremenu je broj gostiju narastao na više od 21,8 milijuna, koliko ih je lani registrirao eVisitor, a Hrvatska se tako, rastom posjeta od 2,2 posto prema 2024., manje-više uklapa u tripostotni plus europskog dijela Mediterana.

Skokoviti rast turističkih prihoda također je iza Hrvatske. Nakon što su prihodi od turizma 2022. skočili na čak 13,1 milijardu eura (u 2019. iznosili su 10,5 milijardi), 2023. donijela je novi rekord od 14,6 milijardi eura. Ono što se nekada u turizmu zvalo devizni prihod premašilo je u 2024. 14,9 milijardi, a za prošlu godinu zasad znamo devetomjesečni rezultat. Od početka 2025. do kraja rujna, prema podacima Hrvatske narodne banke, prihodi od stranih turista dosegnuli su 13,4 milijarde eura i nominalno 1,7 posto više nego za devet mjeseci 2024.

Mnogi su turistički profesionalci sezonu bez osjetnih pluseva proglasili godinom stabilizacije hrvatskog turizma, a, kako stvari stoje, slična 'stabilizacija' predstoji i ove godine. I to pod uvjetom da na Jadranu ne bude novih, neopravdanih poskupljenja. O tome se više ne libe govoriti ni predstavnici turističkih vlasti, koji u svakoj prilici ističu da ne žele dramatizirati, ali priznaju da od partnera iz inozemstva stižu ozbiljna upozorenja te da bi nova, nekontrolirana poskupljenja bila kontraproduktivna i štetna ne samo za turizam 2026. nego i dugoročno.