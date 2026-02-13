Trump se u kaosu snalazi odlično, ali iz njega nikad ne izvlači korist. A ni svijet

Slavna je izreka o povijesti koja se najprije događa kao tragedija, a potom se ponavlja kao farsa. Ako bacimo pogled na prvu godinu Trumpova drugog mandata, mnogima bi se moglo učiniti kako ta izreka lijepo pristaje upravo svijetu u kojem danas živimo. A živimo u Trumpovoj eri, koja će, sva je prilika, ostati upamćena kao farsičan komentar inače jadnog stanja u kojem se svijet već dulje vrijeme nalazi.



Teško je u bilo koji diplomatski okvir uglaviti ijedan od Trumpovih vanjskopolitičkih poteza u posljednjih godinu dana. Bilo da je riječ o otmici Madura, aneksiji Grenlanda, njegovu samoproglašenju za upravitelja Gaze ili tarifnom ratu s cijelim svijetom, svi ti potezi ispadaju iz okvira predvidiva ponašanja i mogu se objasniti samo željom za potpunom destrukcijom dosadašnjega svjetskog poretka, i ponešto egomanije.