Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 178
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#GRENLAND
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Borislav Ristić
Autor
Borislav Ristić

Trump se u kaosu snalazi odlično, ali iz njega nikad ne izvlači korist. A ni svijet

13.02.2026. u 15:16

Simptomatičan je primjer puča u Venezueli. Dok se Trumpov državni tajnik Marco Rubio upinjao pred novinarima objasniti razloge američkoga noćnog upada u Madurovu spavaću sobu uobičajenim arsenalom liberalne retorike o svrgavanju diktatora i širenju demokracije, nestrpljivi Trump upao mu je u riječ kako bi objasnio da je glavni i jedini razlog intervencije bila – nafta

Slavna je izreka o povijesti koja se najprije događa kao tragedija, a potom se ponavlja kao farsa. Ako bacimo pogled na prvu godinu Trumpova drugog mandata, mnogima bi se moglo učiniti kako ta izreka lijepo pristaje upravo svijetu u kojem danas živimo. A živimo u Trumpovoj eri, koja će, sva je prilika, ostati upamćena kao farsičan komentar inače jadnog stanja u kojem se svijet već dulje vrijeme nalazi.

Teško je u bilo koji diplomatski okvir uglaviti ijedan od Trumpovih vanjskopolitičkih poteza u posljednjih godinu dana. Bilo da je riječ o otmici Madura, aneksiji Grenlanda, njegovu samoproglašenju za upravitelja Gaze ili tarifnom ratu s cijelim svijetom, svi ti potezi ispadaju iz okvira predvidiva ponašanja i mogu se objasniti samo željom za potpunom destrukcijom dosadašnjega svjetskog poretka, i ponešto egomanije.

Ključne riječi
Grenland SAD Donald Trump Marco Rubio

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!