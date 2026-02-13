Politička elita okuplja se u Münchenu, a iz SAD-a stiže upozorenje: 'Svijet se mijenja vrlo brzo...'

Deseci svjetskih vođa i visokih dužnosnika - uključujući ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog, državnog tajnika SAD-a Marca Rubia, glavnog tajnika NATO-a Marka Ruttea, francuskog predsjednika Emmanuela Macrona i britanskog premijera Keira Starmera - okupljaju se na Međunarodnoj sigurnosnoj konferenciji u Münchenu. Konferencija je posljednje tri godine bila pozornica za pregovore o ratu u Ukrajini, no ovoga se vikenda ne očekuju konkretni rezultati po tom pitanju, tako barem smatra dio europskih dužnosnika koji su govorili za Politico. Naime, vjeruje se kako će forum ovog vikend biti samo podsjetnik na to kako su pregovori zapeli.

Sjedinjene Američke Države već su jasno istakle kako neće finalizirati dogovor o sigurnosnim jamstvima za zaštitu Ukrajine od buduće ruske agresije dok Kijev i Moskva ne postignu sveobuhvatni sporazum o okončanju rata. No, s obzirom na to da se zaraćene zemlje ne mogu usuglasiti oko pitanja teritorija, mirovni proces našao se u pat-poziciji.

- Još uvijek nismo vidjeli niti jedan znak da je Rusija ozbiljna, bilo oko mirovnih pregovora ili ishoda. Zato za sada, barem, moj zaključak jest da Rusija još uvijek pokušava kroz ove takozvane mirovne pregovore dobiti ono što ne može dobiti na bojištu - smatra Baiba Braže, ministrica vanjskih poslova Latvije. Navodno se SAD, Rusija i Ukrajina planiraju ponovno sastati sljedeći tjedan, a američki dužnosnici pokušat će ostvariti značajniji napredak. Dok Rusija cilja na preuzimanje kontrole nad cijelom istočnom regijom Donbasa, Ukrajina želi prekinuti borbe na sadašnjim linijama i ne odustati od teritorija kojeg i dalje drži.

Giedrimas Jeglinskas, litavski zastupnik i bivši dužnosnik NATO-a, rekao je da pregovori između Ukrajine i Rusije "izgledaju kao da su zapeli“ jer Rusija nije voljna prihvatiti bilo kakve zapadne sigurnosne snage u Ukrajini, a Kijev ne može prihvatiti zahtjeve za teritorijem. - To je prilično teška situacija kada razmišljate kako naprijed - kaže.

- Rusiju se ne može nagovoriti na mir. Rusiju se može samo prisiliti i to je trenutno vjerojatno pristup koji treba primijeniti - mišljenja je Ivanna Klympush-Tsintsadze, ukrajinska zastupnica koja predsjeda Odborom za integraciju Ukrajine u Europsku uniju. - Ukrajina mora izdržati dok Rusija ne pukne. Lakše je reći nego učiniti, posebno sada usred jake zime kada vidimo zračne napade na ukrajinsku energetsku infrastrukturu - dodaje zastupnik Jeglinskas.

Zelenski će ovotjedno okupljanje iskoristiti kako bi pozvao na veći pritisak na Rusiju i pokazao ujedinjeni front s Europom. Na summitu će, između ostaloga, naglasiti potrebu za protuzračnom obranom. Namjerava i razgovarati s europskim dužnosnicima te ponovno istaknuti potrebu za više oružja. - Spremni smo otvoriti mnogo zajedničkih proizvodnji. Postoji i nekoliko paketa pomoći o kojima osobno želim razgovarati, moj kontakt s partnerima je tu potreban - istaknuo je uoči konferencije.

Nova era

Uoči Međunarodne sigurnosne konferencije, Marco Rubio - koji predvodi američki delegaciju - govorio je o odlučujućem trenutku i novoj eri, prenosi BBC. - Svijet se mijenja vrlo brzo pred našim očima. Živimo u novoj eri geopolitike i to će zahtijevati da svi mi ponovno razmotrimo kako to izgleda i kakva će biti naša uloga - naveo je Rubio. Očekuje se da će on izbjeći Vanceov oštar prošlogodišnji pristup.

Prošle godine, američki potpredsjednik JD Vance oštro je napao Europu zbog politike slobode govora i imigracije. Njegov govor izazvao je godinu dana transatlantskih napetosti koje su dodatno eskalirale kada je američki čelnik Donald Trump prijetio zauzimanjem Grenlanda. Mette Frederiksen, danska premijerka, planira se sastati s Rubiom kako bi o tome razgovarali. Upravo su te opetovane prijetnje iz SAD-a bile prekretnica koja je dovela do gubitka povjerenja u nekada najvećeg europskog saveznika.

- Generacijama su saveznici SAD-a mogli računati ne samo na američku moć, nego i na široko dijeljeno razumijevanje principa koji podupiru međunarodni poredak. Danas to izgleda daleko manje sigurno, što postavlja teška pitanja o budućem obliku transatlantske i međunarodne suradnje - ustvrdio je predsjednik konferencije Wolfgang Ischinger.