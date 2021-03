Plenković: 'Na saniranju štete takvih razmjera morat ćemo raditi godinama'

S posebnim se emocijama prisjećamo razornog potresa koji je usred pandemije pogodio hrvatski glavni grad, ali isto tako još jačeg potresa koji je prije tri mjeseca pogodio Banovinu ali nažalost, prouzročio nova oštećenja u Zagrebu i okolici - izjavio je premijer Andrej Plenković na prvoj hrvatskoj konferenciji o potresnom inženjerstvu u organizaciji Građevinskog fakulteta.

Rekao je kako je to prilika da se osvrnemo na ono što smo poduzeli u protekloj godini, na ono što radimo i na ono što je sve pred nama'.

- Ova je konferencija prigoda da čujemo od stručnjaka kako ubuduće kvalitetnije graditi i biti u poziciji da su nam građevine otpornije na moguće nove potrese - rekao je Plenković.

Zahvalio se svima koji su nesebično pružili pomoć unesrećenim sugrađanima - hitnim službama, vatrogascima, civilnoj zaštiti, hitnoj pomoći, zdravstvenom sustavu, policiji, vojsci, gorskoj službi spašavanja, djelatnicima Građevinskog fakulteta, građevinskim inženjerima i arhitektima. Zahvalio se i brojnim volonterima.

VIDEO Pogledajte kako je Zagreb izgledao na dan potresa, a kako izgleda danas

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Pomogli su i aktivnostima Crvenoga križa i Caritasa - rekao je Plenković te se zahvalio i građanima na donacijama.

Rekao je kako je u potresu oštećeno 25 tisuća zgrada i kuća, a šteta se procjenjuje na 86 milijardi kuna.

- Jasno je da ćemo na saniranju štete takvih razmjera morati raditi godinama i za to osigurati velika financijska sredstva - rekao je premijer.

- S velikom žalošću prisjećamo se danas i Anamarije Carević čiji je mladi život tada nažalost prekinut i suosjećamo s njenom obitelji - rekao je premijer.

- Svjesni smo da je moglo biti mnogo više žrtava da se kojim slučajem potres dogodio kasnije i da u tom trenutku nije bilo epidemioloških mjera - rekao je govoreći o velikom broju oštećenih crkava i katedrala.

Dodao je kako su u prvim danima nakon potresa zbrinuti oni koji su ostali bez smještaja te da su zbrinuti i pacijenti.

Rekao je kako su se posebni angažirali na pribavljanju europskih i međunarodnih sredstava financiranja.

- Razmjeri štete u Zagrebu i okolici, a potom na Banovini su zaista veliki. Riječ je o 86 milijardi u Zagrebu i 41,6 milijardi kuna za Banovinu. To je oko 128 milijardi kuna. Do sada smo u procesu osiguravanja 3,8 milijardi eura, odnosno 28,5 milijardi kuna. To je oko 22% potrebnih sredstava - rekao je.

Osvrnuo se i na potres na Banovini koji je odnio sedam ljudskih života. Izrazio je sućut obiteljima stradalih. Rekao je i kako su tamo službe reagirale brzo i svi su dali svoj doprinos.

Rekao je i kako je 1700 statičara i inženjera u dva i pol mjeseca izvršeno oko 41 tisuća brzih procjena šteta.

- Iako je njihov rad dobrovoljan, Vlada je donijela odluku o pokrivanju troškova i dnevnica. Smatram da je i to skromno u odnosu na požrtvovnost koju su pokazali - rekao je.

-Proces obnove treba biti transparentan i cjelovit. Obnova nisu samo građevinski radovi niti se s njima ne može započeti bez dobre pripreme - rekao je premijer.