Spajanje Hrvatske: Do listopada bit će ugrađeni svi segmenti Pelješkog mosta, evo fotografija

Na gradilištu Pelješkog mosta do kraja veljače postavljeno je 49 od ukupno 165 segmenata čelične rasponske konstrukcije. Sredinom veljače je između morskog stupnog mjesta S3 i kopnenog S2 postavljen segment ukupne duljine 52 metra i težak 581 tonu. Do kraja proteklog mjeseca, prema podacima Hrvatskih cesta, na Pelješkom mostu zabijeni su i betonirani svi čelični piloti te završeni svi radovi na izradi naglavnica, stupova i pilona. Stupovi su visoki od 38 do 54 metra, a piloni na šest središnjih stupova visoki su 40 metara. Na mostu je u tijeku montaža i zavarivanje segmenata čelične rasponske konstrukcije, ugradnja kosih zatega, a izvode se i zemljani radovi na pristupnoj cesti mostu.

Simbolično značenje

U Hrvatskim cestama smo pak doznali da je, prema dinamičkom planu izvođača radova, China Road and Bridge Corporation (CRBC), završetak ugradnje posljednjeg segmenta predviđen za početak listopada ove godine. A to znači da će Hrvatska za nešto više od pola godine napokon biti spojena. Radovi na mostu tada ipak neće biti gotovi, oni završni potrajat će do kraja godine. Postavljanje zadnjeg segmenta imat će simbolično značenje za Hrvatsku. Spajanje dva dijela hrvatskog kopna trebalo se dogoditi nekoliko mjeseci prije, ali je zbog koronske krize dinamika radova na gradilištu poremećena. No Kinezi su dosad ipak obavili 65 posto posla na mostu, odnosno trenutačna realizacija na tom projektu iznosi 1,3 milijarde kuna, od ukupno 2,08 milijardi koliko je ugovoreno.

Prema podacima HC-a, zadnja dva broda sa segmentima iz Kine trebala bi doći na gradilište otprilike 21. travnja i 17. svibnja.

Foto: Hrvatske ceste

U pogonima u Kini, navode u Cestama, nastavljena je proizvodnja segmenata. Nakon pristigle prve i druge pošiljke čeličnih segmenata, treća pošiljka bila je podijeljena na dva broda. Prvi brod, s ukupno 16 segmenata rasponske konstrukcije, pristigao je na gradilište 8. siječnja ove godine. Ukupna težina tih segmenata iznosi oko 3952 tone. Drugi brod iz te pošiljke dovezao je ukupno 29 segmenata sredinom ovog mjeseca.

A dok novi dijelovi za most dolaze na gradilište, specijalizirani varioci iz Kine nastavljaju radove na okrupnjavanju segmenata rasponskog sklopa. Trenutačno su na gradilištu 543 radnika, od čega su 144 radnika tehničko i pomoćno osoblje, a ostali su radnici, strojari i mornari na brodovima. Što se tiče pristupnih cesta, na dionici Duboka – Zaradeže, dugoj 12 kilometara, koju gradi Strabag, debelo prije roka probijen je 2,4 kilometra dug tunel Debeli brijeg. Ugovorena vrijednost radova na toj dionici je 478,3 milijuna kuna. Osim same trase, ta vrlo zahtjevna dionica obuhvaća gradnju dva tunela, jednog vijadukta i dva mosta.

Prema podacima HC-a, protekli je mjesec izvođač radova na toj dionici nastavio iskop trase, gradnju nasipa i vanjske odvodnje te radove na objektima – podvožnjaku na DC8, mostovima Dumanja jaruga I i II te tunelima Kamenice i Debeli brijeg. Tako se na dijelu trase na poluotoku Pelješcu radilo na širokom iskopu trase i izvedbi nasipa i vanjske odvodnje sve do tunela Kamenice gdje se izvodi miniranje. Na mostu Dumanja jaruga I betoniraju se stupovi S1 i S2, a u tijeku je i izvedba zaštite bunara S3. Na mostu Dumanja jaruga II u tijeku je iskop i zaštita jame upornjaka te ugradnja podbetona.

Tuneli, vijadukti i most

Na čvoru Zaradeže u tijeku je izvedba nasipa i vanjske odvodnje, dok su betonski radovi na podvožnjaku Zaradeže završeni. Do kraja veljače probijen je 131 metar tunela Kamenice od ukupno 499 metara koliko će biti dug. U tunelu Debeli brijeg radi se među ostalim na vanjskoj odvodnji. Ukupna vrijednost dosad izvedenih radova na toj dionici doseže 144,3 milijuna kuna. Na tom gradilištu ukupno su angažirana 294 radnika.

Foto: Hrvatske ceste

Grčki Avax gradi stonsku obilaznicu, poddionice Zaradeže – Prapratno i Prapratno – Doli, ukupne dužine 18,1 kilometar. Na toj trasi su također vrlo zahtjevni objekti – dva tunela i po jedan vijadukt i most. Vrijednost tog ugovora je 511,6 milijuna kuna. Na toj su trasi kod vijadukta Prapratno završeni svi temelji stupova i upornjaka. Na iskopu tunela Polakovica i Supava radi se na širokom iskopu punog profila, a zaključno sa siječnjem probijena su 684 metra glavne cijevi tunela Polakovica od ukupno 1242 metra te 277 metara glavne cijevi tunela Supava od ukupno 1290 metara.