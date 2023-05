Plenković: Dovršavamo poreznu reformu koja će omogućiti građanima veće plaće

Nakon obilježavanja Dana Europe na Europskom trgu u Zagrebu, premijer Andrej Plenković ovoga je utorka sudjelovao na koalicijskom sastanku. Nakon samog sastanka dao je izjave za medije.

- Parlamentarna većina je čvrsta kao i do sada i veselimo se daljnjoj suradnji s partnerima. Ono što nam slijedi idućih dana bit će dovršetak porezne reforme, jedan šesti krug koji je trenutno u završnoj fazi priprema i koji će u konačnici omogućiti našim građanima veće plaće. To je ono što nam je najbitnije u ovim okolnostima. Apeliram na sve da prije donošenja konačnih zaključaka budu još malo strpljivi i idućeg tjedna ćemo, ja mislim, prezentirati novi krug reforme. Na krizu smo reagirali na dvije razine. Jedna je zajednička europska gdje smo praktički ograničili rast cijena plina i tu smo učinili dobar zajednički napor. Što se tiče nacionalne razine, zamrznutim cijenama plina omogućili smo građanima da prezime i prežive u smislu svojih proračuna. Kako se bude situacija mijenjala, tako ćemo mijenjati i mjere. Vidjeli ste da su i cijene naftnih derivata izrazito povoljne. Mi smo pravovremenim paketima omogućili svima da prođu kroz ovu krizu, zadržali radna mjesta, kompanijama omogućili da ovo premoste - poručio je na početku.

- Povećanje plaće je veće u odnosu na kumulativnu inflaciju ovih sedam godina. Ekonomski i socijalni standard građana je viši, a radimo i na novom Zakonu o plaćama. Cilj je da se brojne različite kategorije svedu na jedan broj primijenjivih razreda na sve. Naš je cilj da taj posao pokušamo riješiti ove godine. U ovim okolnostima veliki broj partnera nastoji uloviti što bolje startne pozicije. Non-stop se vode razgovori, a odluke dogovoramo na razini Vlade - dodao je.

Što se tiče prosvjeda medicinskih djelatnika, Plenković je kazao kako se ''razgovara'', dodajući kako je od 2016. godine prosječna plaća rasla za 48%. Što se tiče bijelog štrajka sudaca, Plenković je novinarima odgovorio kako ''pritiska nema''. - Ne znam kojom drugom metodom ministarstvo može doznati što se događa nego da ispituju čelne osobe. Što se tiče anketa, što bi država trebala - na temelju koliko puše vjetar određivati stvari? Nije to prvi put da se ministarstvo upustilo u ispitivanje mjera, ako su i ostali, onda može i ministarstvo - poručio je, dodajući kako je trenutna ponuda Malenice prema sucima ''sjajna''.

Dotaknuo se i ukidanja prireza, kao i kritika pojedinih gradonačelnika koji se protive tim planovima. - To govore na temelju napisa u medijima koji nisu cjeloviti. Zgodno je slušati od ljudi koji vape da bude što manje poreza, a kad mi kažemo da ćemo ih ukinuti, onda su protiv toga. Cilj je povećati plaće. Oni to hoće prikazati kao političku smicalicu, ne. Cilj reforme je staviti u fokus građane i njihove plaće i omogućiti decentralnu fiskalizaciju. U konačnici prirez, nemaju ga svi. Ovi koji su jako borbeni neka malo pogledaju brojeve i neka pokažu javnosti kako su im prihodi išli gore. Neka se malo strpe, reforma će biti dobra, a što se tiče jedinica, nitko neće biti na šteti - dodao je, poručujući kako javnost još mora ''malo pričekati''.

Premijer Plenković se osvrnuo na sjednicu Odbora za pravosuđe na kojoj je prisustvovala glavna državna odvjetnica Zlata Hrvoj Šipek. - Ja tamo nisam bio, izvijestili su nas kolege. Nama je važno da se to održalo i da Hrvoj Šipek dođe kako bi odgovorila na pitanja zastupnika. To je sve. Nije ona moja produžena ruka. Tu dominiraju kuolari, stvari su tu jako banalne. Morate biti slijepi ili gluhi da ne znate kako to sve funkcionira. Da mi manipuliramo DORH-om, onda ne bi nijedan postupak bio pokrenut. Oporba ima ove debilne teze 'ili je Hrvatska ili je HDZ' - dodao je. Što se tiče proglašenje kraja pandemije kao što je najavljeno, Plenković je kazao kako treba pričekati četvrtak kada se održava sjednica Vlade.

