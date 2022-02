Plenković: Frka Petešić je napravio sve po zakonu. Harangu oko njega orkestrira Milanović

Premijer Andrej Plenković nakon sjednice Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost komentirao je dnevno-političke događaje, među kojima je izjava predsjednika Milanovića koji je kazao da ''ako je pola onoga što je zviždačica Đerek rekla istina, to je za pad vlade''.

- On nastavlja, ne znam je li alergija, jugo, drugi simptom ili fenomen kojim je opterećen. Nije on taj koji će odlučivati kakva će Vlada biti. Vlada je stabilna, to što on igra političku utakmicu oporbe, van je svih dosadašnjih okvira prakse predsjednika. Meni neke bliske suradnike naziva bandom, mogu i ja reći da je on korumpiran i da laže - kaže Plenković.

Zvonimir Frka Petešić, kaže, napravio je sve kako treba. Harangu i hajku oko njega, nastavlja, orkestrirao je Milanović.

- Da mi takvog čovjeka ljudi koji ne rade ni 20 posto koliko on čereče po medijima, to ne dolazi u obzir. Čovjek je iz dijaspore, nema nekretninu u Zagrebu, jedino gdje ima nekretninu je obiteljska kuća u Salima na Dugom otoku i gdje će onda čovjek drugo, nego na svoju djedovinu? Tu nema nikakvog prekršaja. To gdje je on prijavljen uopće nije bitno u tome ima li državni stan. Bitan je transformativni trenutak kada on postaje državni tajnik koji ima pravo na ovo što ima sada. Ovo su samo harange i laži. Za njega nema prekršaja - kaže.

- On ima tu situaciju da nije iz Zagreba, ali nije iz Splita ili Osijeka, nego je iz Pariza. I što ćemo sad. Prije je bio službenik koji je iznajmio stan. Njegova odluka 2017. godine, kada se vraća, da prijavi jedino prebivalište koje za njega predstavlja sidro, je osobna i praktična odluka. Ne kršenje propisa - dodaje.

Iz Državnih nekretnina dolaze brojne optužbe bivše direktorice, sada zviždačice Maje Đerek, a Plenković kaže kako je to također "dio hajke".

- Banožić mi je rekao da je tu gospođu vidio jednom, postoji nekakav zapis s tog sastanka, on se informirao oko nekih stranaka i to je to - kazao je.

>> VIDEO Bulj u Sabor došao s kutijom jaja: 'Predsjedniče, ne morate zvati stražu. Nije terorizam'